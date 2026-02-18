#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

В Казахстане зафиксирован рекордный рост строительства: приоритет – школы и жилье

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 15:26 Фото: pixabay
В январе 2026 года объем строительных работ в Казахстане увеличился на 14,4% и достиг 172 млрд тенге. Положительная динамика зафиксирована в большинстве регионов страны, что указывает на широкое сохранение строительной активности, сообщает Zakon.kz.

Расширение отрасли, согласно официальным данным, в значительной степени опирается на средства казахстанского бизнеса. 77,5% всех работ выполнены частными строительными организациями, 20,4% – иностранными компаниями и лишь 2,1% – государственными структурами.

Если смотреть на виды работ, наибольшую долю в январе от общего объема заняли:

  • строительство автомобильных и железнодорожных дорог и метро – 30,1%;
  • нежилые здания (19,2%);
  • жилые дома (11,4%).

Где строительство растет быстрее всего

В региональном разрезе увеличение объемов строительных работ наблюдается в восемнадцати регионах. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Карагандинской области (+39,4%), Туркестанской (+36,7%), Северо-Казахстанской (+35,1%), Актюбинской (+23,4%) и области Жетысу (+21,4%).

Среди городов республиканского значения выделяются Астана (+30,8%) и Алматы (+18,3%). При этом именно на столицу приходится почти четверть всего объема строительных работ по стране – 23,4%.

Отдельное внимание привлекает рынок жилья. В январе 2026 года в эксплуатацию введено 1,09 млн кв. м жилья, что на 42,4% больше, чем годом ранее. Из этого объема 727,6 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома и 359,8 тыс. кв. м – на индивидуальные.

Почти все жилье – 98,9% – сдано частными застройщиками, при этом населением построено 377,9 тыс. кв. м.

Фото: Zakon.kz

Социальная инфраструктура: эффект высокой базы

В январе 2026 года в сфере образования и здравоохранения введены в эксплуатацию 3 общеобразовательные школы на 1080 ученических мест и 2 дошкольные организации на 332 места.

На первый взгляд эти показатели выглядят скромнее, чем годом ранее, однако это связано с эффектом высокой базы. В 2025 году ввод школ находился на рекордных уровнях.

По данным Министерства просвещения РК, по итогам 2025 года в стране завершено строительство 162 школ почти на 236 тысяч ученических мест, а за последние три года введены 584 школы на 746 тысяч ученических мест.

В 2026 году системная работа по ликвидации аварийных и трехсменных школ продолжается. Запланировано строительство 90 новых школ почти на 47 тысяч ученических мест. Финансирование будет обеспечено за счет средств Специального государственного фонда, Фонда поддержки инфраструктуры образования, местных бюджетов и привлеченных частных инвестиций.

Наибольшие объемы строительства новых школ предусмотрены в Астане и Шымкенте, а также в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Отмечу, что 12 февраля 2026 года в РК запущен новый механизм размещения государственного образовательного заказа в частных школах.

