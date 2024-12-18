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Экономика и бизнес

Сколько было потрачено на строительство жилья в Казахстане в этом году

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Насколько вырос объем строительных работ, какое количество объектов введено в эксплуатацию и сколько всего потратили на жилищное строительство в 2024 году, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики РК, в январе-ноябре 2024 года объем строительных работ по стране увеличился на 10,3% и составил 6852,6 млрд тенге. В сборнике Бюро "Социально-экономическое развитие РК" отмечается, что наибольший объем работ за январь-ноябрь 2024 года выполнен на строительстве сооружений (3489,9 млрд тенге), нежилых (2196,7 млрд тенге) и жилых зданий (1166 млрд тенге).

строительство, статистика, регионы, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 16:35

Фото: Бюро нацстатистики РК

За этот период было закончено строительство 36 455 новых зданий, из которых 34 289 жилого и 2166 нежилого назначения. При этом введено в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения:

  • общеобразовательных школ – 67;
  • дошкольных организаций – 22;
  • больница – 1;
  • амбулаторно-поликлинических организаций – 36.

Всего за январь-ноябрь на строительство жилья направлено 2904,4 млрд тенге. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 18,4%.

При этом основным источником финансирования жилищного строительства в январе-ноябре 2024 года являются собственные средства застройщиков, удельный вес которых составил 87,6%.

жилые здания, индекс, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 16:35

Фото: Бюро нацстатистики РК

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 8,3% и составила 16317,2 тыс. кв. м. Из них в многоквартирных жилых домах – на 11,9% (10191,3 тыс. кв. м), в индивидуальных домах – на 1,8% (5968,9 тыс. кв. м). В общем объеме введенного в эксплуатацию жилья доля многоквартирных домов занимает большую – 62,5%, индивидуальных – 36,6%. В Бюро также отметили, что средние фактические затраты на строительство 1 кв. м общей площади жилья выросли на 4,1%.

Ранее Zakon.kz поделился статданными об объемах розничной торговли в Казахстане в 2024 году. 

Ольга Кудряшова
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