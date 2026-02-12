Запущен новый механизм размещения государственного образовательного заказа в частных школах

Министерство просвещения и акиматы областей подписал совместный приказ о запуске пилотного проекта "Новый механизм размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025-2026 учебный год", сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект запустили в областях: Акмолинской, Абай, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытау, Туркестанской областей, в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Участники пилотного проекта:

Местный исполнительный орган (МИО), выполняет следующие функции:

утверждает объем государственного образовательного заказа (ГОЗ) на вновь вводимые места, финансируемые за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый год и размещает его на веб-портале;

государственный образовательный заказ, размещаемый в организациях среднего образования, должен содержать количество учащихся и среднюю стоимость расходов на одного учащегося;

осуществляет иные функции, предусмотренные Механизмом и законодательством республики в целях реализации Пилотного проекта;

Управление образования области, города республиканского значения, столицы или отдел образования района, выполняет следующие функции:

размещает ГОЗ согласно потребности, определяемой Управлением образования или Отделом образования на основании сводного расчета объема ГОЗ и размещает его на веб-портале;

принимает посредством веб-портала переданные Оператором сведения, полученные им от частных организаций за период с 6 октября 2025 года до вступления в силу настоящего Механизма для дальнейшего использования при формировании сводного расчета объема ГОЗ;

принимает от Оператора как правопреемник функции и полномочия, ранее осуществляемые Оператором и связанные с размещением и финансированием ГОЗ в частных организациях образования, с осуществлением необходимых мероприятий, вытекающих из переданных функций и полномочий;

формирует сводный расчет объема ГОЗ;

утверждает сводный расчет объема ГОЗ;

размещает утвержденный сводный расчет объема ГОЗ на веб-портале;

посредством веб-портала заключает соответствующие договора с частными организациями среднего образования на получение услуг в рамках ГОЗ;

посредством веб-портала принимает акты оказанных услуг частных организаций среднего образования;

посредством веб-портала заключает договор поручения с Оператором на осуществление перечисления бюджетных средств частным организациям среднего образования за оказанные услуги в рамках ГОЗ;

посредством веб-портала направляет Оператору подписанное поручение;

обеспечивает целевое использование бюджетных средств, направленных на финансирование ГОЗ;

осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Механизмом и законодательством РК в целях реализации Пилотного проекта;

частные организации среднего образования выполняют следующие функции:

оказывает услуги в рамках ГОЗ;

посредством веб-портала формирует реестр о фактическом контингенте обучающихся за соответствующий месяц по состоянию на 15 число и предоставляет его в Управление образования или Отдел образования;

осуществляет иные функции;

оператор выполняет следующие функции:

осуществляет методическое и информационное сопровождение реализации Пилотного проекта;

осуществляет мониторинг и анализ исполнения ГОЗ участниками Пилотного проекта;

передает МИО посредством веб-портала сведения, полученные от частных организаций за период с 6 октября 2025 года до вступления в силу настоящего Механизма с приложением сопутствующей документацией;

посредством веб-портала заключает договор поручения с Управлением образования или Отделом образования на осуществление перечисления бюджетных средств частным организациям среднего образования за оказанные услуги в рамках ГОЗ;

посредством веб-портала направляет в Управление образования или Отдел образования заявки на финансирование в пределах, утвержденного объема ГОЗ;

осуществляет перечисление бюджетных средств, поступивших от администратора бюджетных программ, в частные организации среднего образования на основании поручения Управления образования или Отдела образования посредством формирования на веб-портале платежных поручений;

передает МИО как правопреемнику функции и полномочия, ранее осуществляемые и связанные с размещением и финансированием ГОЗ в частных организациях образования, с осуществлением необходимых мероприятий, вытекающих из переданных функций и полномочий с приложением списка школ, получающий ГОЗ, сведений о наличие (отсутствии) кредиторской (дебиторской) задолженности, сведений по частным организациям среднего образования, получающим компоненты А2 и А3 с информацией о платежах с разбивкой по годам, нотариально заверенных копий действующих соглашений о неизменности целевого назначения объекта организации среднего образования и предварительных договоров между оператором и частной организацией образования;

осуществляет иные функции в целях реализации Пилотного проекта;

органы казначейства производят оплату по платежным поручениям, сформированным Управлением образования или Отделом образования на веб-портале.

Объем ГОЗ определяется МИО исходя из:

проектной мощности объекта образования с учетом инфраструктурных и Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования";

потребности региона в ученических местах с приложением соответствующего анализа Управления образования или Отдела образования;

среднегодового контингента, рассчитанного в соответствии с Методикой;

объема, выделенных МИО бюджетных средств на соответствующий финансовый год;

Указывается, что фактический контингент обучающихся, применяемый для расчета ежемесячных платежей, определяется на основании отчетных данных частной организации среднего образования и подтверждается приказами о зачислении или об отчислении обучающихся. В случаях зачисления или отчисления обучающихся в течение месяца расчет фактического контингента обучающихся осуществляется пропорционально фактическому периоду обучения в отчетном месяце.

Среднегодовой контингент как показатель, отражающий среднее количество фактически обучающихся в течение учебного года применяется для долгосрочного планирования и прогнозирования объема ГОЗ.

Предусмотрено, что МИО при изменении потребности региона в ученических местах производит корректировку объема ГОЗ в пределах объема, выделенных бюджетных средств путем принятия соответствующего решения и внесения изменений в сводный расчет объема ГОЗ с размещением информации на веб-портале.

Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 сентября 2025 года.