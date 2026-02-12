Запущен новый механизм размещения государственного образовательного заказа в частных школах
Пилотный проект запустили в областях: Акмолинской, Абай, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытау, Туркестанской областей, в городах Астана, Алматы и Шымкент.
Участники пилотного проекта:
Местный исполнительный орган (МИО), выполняет следующие функции:
- утверждает объем государственного образовательного заказа (ГОЗ) на вновь вводимые места, финансируемые за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый год и размещает его на веб-портале;
- государственный образовательный заказ, размещаемый в организациях среднего образования, должен содержать количество учащихся и среднюю стоимость расходов на одного учащегося;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Механизмом и законодательством республики в целях реализации Пилотного проекта;
Управление образования области, города республиканского значения, столицы или отдел образования района, выполняет следующие функции:
- размещает ГОЗ согласно потребности, определяемой Управлением образования или Отделом образования на основании сводного расчета объема ГОЗ и размещает его на веб-портале;
- принимает посредством веб-портала переданные Оператором сведения, полученные им от частных организаций за период с 6 октября 2025 года до вступления в силу настоящего Механизма для дальнейшего использования при формировании сводного расчета объема ГОЗ;
- принимает от Оператора как правопреемник функции и полномочия, ранее осуществляемые Оператором и связанные с размещением и финансированием ГОЗ в частных организациях образования, с осуществлением необходимых мероприятий, вытекающих из переданных функций и полномочий;
- формирует сводный расчет объема ГОЗ;
- утверждает сводный расчет объема ГОЗ;
- размещает утвержденный сводный расчет объема ГОЗ на веб-портале;
- посредством веб-портала заключает соответствующие договора с частными организациями среднего образования на получение услуг в рамках ГОЗ;
- посредством веб-портала принимает акты оказанных услуг частных организаций среднего образования;
- посредством веб-портала заключает договор поручения с Оператором на осуществление перечисления бюджетных средств частным организациям среднего образования за оказанные услуги в рамках ГОЗ;
- посредством веб-портала направляет Оператору подписанное поручение;
- обеспечивает целевое использование бюджетных средств, направленных на финансирование ГОЗ;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Механизмом и законодательством РК в целях реализации Пилотного проекта;
частные организации среднего образования выполняют следующие функции:
- оказывает услуги в рамках ГОЗ;
- посредством веб-портала формирует реестр о фактическом контингенте обучающихся за соответствующий месяц по состоянию на 15 число и предоставляет его в Управление образования или Отдел образования;
- осуществляет иные функции;
оператор выполняет следующие функции:
- осуществляет методическое и информационное сопровождение реализации Пилотного проекта;
- осуществляет мониторинг и анализ исполнения ГОЗ участниками Пилотного проекта;
- передает МИО посредством веб-портала сведения, полученные от частных организаций за период с 6 октября 2025 года до вступления в силу настоящего Механизма с приложением сопутствующей документацией;
- посредством веб-портала заключает договор поручения с Управлением образования или Отделом образования на осуществление перечисления бюджетных средств частным организациям среднего образования за оказанные услуги в рамках ГОЗ;
- посредством веб-портала направляет в Управление образования или Отдел образования заявки на финансирование в пределах, утвержденного объема ГОЗ;
- осуществляет перечисление бюджетных средств, поступивших от администратора бюджетных программ, в частные организации среднего образования на основании поручения Управления образования или Отдела образования посредством формирования на веб-портале платежных поручений;
- передает МИО как правопреемнику функции и полномочия, ранее осуществляемые и связанные с размещением и финансированием ГОЗ в частных организациях образования, с осуществлением необходимых мероприятий, вытекающих из переданных функций и полномочий с приложением списка школ, получающий ГОЗ, сведений о наличие (отсутствии) кредиторской (дебиторской) задолженности, сведений по частным организациям среднего образования, получающим компоненты А2 и А3 с информацией о платежах с разбивкой по годам, нотариально заверенных копий действующих соглашений о неизменности целевого назначения объекта организации среднего образования и предварительных договоров между оператором и частной организацией образования;
- осуществляет иные функции в целях реализации Пилотного проекта;
органы казначейства производят оплату по платежным поручениям, сформированным Управлением образования или Отделом образования на веб-портале.
Объем ГОЗ определяется МИО исходя из:
- проектной мощности объекта образования с учетом инфраструктурных и Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования";
- потребности региона в ученических местах с приложением соответствующего анализа Управления образования или Отдела образования;
- среднегодового контингента, рассчитанного в соответствии с Методикой;
- объема, выделенных МИО бюджетных средств на соответствующий финансовый год;
Указывается, что фактический контингент обучающихся, применяемый для расчета ежемесячных платежей, определяется на основании отчетных данных частной организации среднего образования и подтверждается приказами о зачислении или об отчислении обучающихся. В случаях зачисления или отчисления обучающихся в течение месяца расчет фактического контингента обучающихся осуществляется пропорционально фактическому периоду обучения в отчетном месяце.
Среднегодовой контингент как показатель, отражающий среднее количество фактически обучающихся в течение учебного года применяется для долгосрочного планирования и прогнозирования объема ГОЗ.
Предусмотрено, что МИО при изменении потребности региона в ученических местах производит корректировку объема ГОЗ в пределах объема, выделенных бюджетных средств путем принятия соответствующего решения и внесения изменений в сводный расчет объема ГОЗ с размещением информации на веб-портале.
Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 сентября 2025 года.