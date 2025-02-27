Казахстан рекордно увеличил инвестиции в образование в 2025 году

Январь 2025 года стал по-настоящему прорывным для образовательной сферы Казахстана. Объем инвестиций достиг 79,1 млрд тенге, что в 7,3 раза превышает показатели января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Рост, который впечатляет

В целом за 2024 год в образование было инвестировано 1,1 трлн тенге, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Такие темпы роста, по данным аналитиков, свидетельствуют о том, что образование теперь стоит в ряду с социальным обеспечением, здравоохранением, наукой и другими важнейшими отраслями.

Столицы – в лидерах, регионы подтягиваются

Куда же направляются все эти средства? Почти 40% всех январских инвестиций пришлось на Алматы и Астану (18,4 и 13,1 млрд тенге соответственно). Это неудивительно, ведь именно в столицах сосредоточены крупнейшие образовательные центры и реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

Однако и регионы не остаются в стороне от инвестиционного бума. Значительные объемы капвложений зафиксированы в Алматинской, Акмолинской и Туркестанской областях. Даже регионы с традиционно невысокими показателями, такие как области Улытау и Жетысу, демонстрируют заметный рост инвестиций в образование по сравнению с прошлым годом. Особо выделяется область Абай, где капвложения выросли в разы, превысив 1,2 млрд тенге. Такая динамика говорит о стремлении к более равномерному распределению инвестиций и развитию образовательной инфраструктуры по всей стране.

Кто финансирует образовательный рывок

Основным источником финансирования образовательной сферы в Казахстане остается республиканский бюджет. В январе 2025 года именно он обеспечил 65 млрд тенге инвестиций – значительно больше, чем в январе прошлого года. В целом за 2024 год капвложения из республиканского бюджета в образование выросли в феноменальные 12,6 раза, достигнув 684,5 млрд тенге! Это подчеркивает решимость государства вкладывать значительные ресурсы в развитие человеческого капитала.

Местные бюджеты и частный сектор также вносят свой вклад

Инвестиции из местных бюджетов в январе 2025 года выросли в 4,7 раза, до 7,1 млрд тенге. Бизнес, однако, пока не спешит наращивать вложения в образование – объем собственных средств компаний даже немного сократился. Это может быть связано с различными экономическими факторами, но очевидно, что государство берет на себя основную финансовую нагрузку по модернизации образовательной системы.

Инвестиции в человеческий капитал: что получит Казахстан в итоге

Масштабные инвестиции в образование – это не просто цифры, а стратегическое вложение в будущее Казахстана. В 2024 году на развитие человеческого капитала из республиканского бюджета было направлено 8,8 трлн тенге, из которых 300 млрд пришлось на образование, а 700 млрд – на науку и высшее образование. И это только начало.

В планах на 2025-2027 годы – выделение более 1 трлн тенге непосредственно на развитие образования. Эти средства будут направлены на конкретные меры по улучшению качества образования и поддержке учащихся и педагогов: увеличение стипендий студентам вузов на 15-20%, увеличение количества образовательных грантов до 78 тыс., компенсация проезда для студентов, повышение оплаты труда ученых.

Аналитический взгляд: инвестиции в образование – залог устойчивого развития

Как считает профессор истории, эксперт ПРООН Владимир Осколков, рост инвестиций в образование в Казахстане – это очень позитивный сигнал.

"Масштабные вложения в образование – это необходимое условие для диверсификации экономики, развития инноваций и повышения уровня жизни населения. Особенно важно, что значительная часть средств направляется на поддержку студентов и ученых – это инвестиции в будущее науки и высокотехнологичных отраслей". Владимир Осколков

По мнению эксперта, cвязь между образованием и экономическим развитием – прямая и неразрывная. Исследования показывают, что повышение качества образования напрямую связано с ростом ВВП на душу населения.

Примеры, говорящие громче слов

Взлет экономик Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня в XX веке – ярчайший пример того, как ориентация на образование и инвестиции в человеческий капитал могут совершить экономическое чудо.

Южная Корея. Страна, которая из отсталой и аграрной превратилась в высокотехнологичного гиганта благодаря целенаправленной политике в сфере образования, сделав упор на технические дисциплины и инженерное дело. Сегодня Южная Корея тратит 5,4% своего ВВП на образование, а ВВП на душу населения в 2025 году достигнет 37 672 долларов.

Финляндия. Небольшая страна с суровым климатом смогла построить одну из самых конкурентоспособных и инновационных экономик в мире. Финская система образования признана одной из лучших в мире, и это непосредственно отражается на экономическом благополучии страны. В 2022 году Финляндия направляла 5,5% ВВП на образование, а ВВП на душу населения в 2025 году ожидается на уровне 57 181 долларов. Финские студенты демонстрируют высокие результаты в международных тестах PISA, подтверждая качество образовательной системы.

Индия. Это пример того, что даже значительные инвестиции в образование не всегда автоматически ведут к всеобщему экономическому процветанию, если существуют глубокие социальные неравенства. Индия достигла огромных успехов в развитии IT-сектора и подготовке высококлассных специалистов в этой области. Однако огромная часть населения страны остается за бортом экономического прогресса из-за недоступности качественного образования. В Индии расходы на образование составляют около 6,5% ВВП, но ВВП на душу населения в 2025 году остается на уровне 2 940 долларов, что говорит о существенном неравенстве в доступе к качественному образованию.

Многие страны Африки, обладая богатыми природными ресурсами, тем не менее сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. Одной из ключевых причин является низкий уровень образования населения, ограниченный доступ к качественному образованию и недостаток квалифицированных кадров. В странах Африки более 20% детей в возрасте 6-11 лет и более 33% молодежи 12-14 лет не посещают школу. Исследования показывают, что улучшение образования в Африке могло бы снизить количество бедных на 47 млн человек и увеличить ВВП континента на 368,4 млрд долларов к 2043 году.

На фоне мирового опыта масштабные инвестиции Казахстана в образование выглядят как абсолютно верный стратегический шаг. Увеличение финансирования образовательной сферы, особенно в сочетании с курсом на диверсификацию экономики и развитие новых технологических секторов, создает прочные основы для устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе, полагает эксперт ПРООН.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году из всех расходов республиканского бюджета (25,8 трлн тенге) на социальную сферу будет выделено 9,6 трлн тенге, что составит 37,2%. При этом расходы на развитие образования составят свыше 1 трлн тенге с увеличением на 116 млрд тенге к уровню 2024 года.