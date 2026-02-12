Курс доллара вырос на торгах 12 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,28 тенге, поднявшись на 3,22 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,38 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,56 тенге (+0,51).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,2-496,4 тенге, евро – по 585,5-590,2 тенге, рубли – по 6,36-6,47.
Мировые цены на нефть растут на торгах 12 февраля.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,16 доллара, составила 69,56 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,21 доллара США – до 64,84 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 490,58 тенге, евро – 584,77 тенге, рубля – 6,34 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 февраля, можно здесь.