Курс доллара вырос на торгах 12 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,28 тенге, поднявшись на 3,22 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,38 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,56 тенге (+0,51).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,2-496,4 тенге, евро – по 585,5-590,2 тенге, рубли – по 6,36-6,47.

Мировые цены на нефть растут на торгах 12 февраля.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,16 доллара, составила 69,56 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,21 доллара США – до 64,84 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 490,58 тенге, евро – 584,77 тенге, рубля – 6,34 тенге.

