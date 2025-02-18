Курс доллара немного снизился на торгах 18 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,89 тенге, снизившись на 0,68 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,33 тенге (-0,31).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,5-504,5 тенге, евро – по 521,5-526,5 тенге, рубли – по 5,35-5,47 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 18 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,27%, до 75,42 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 1,03%, до 71,44 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,75 тенге, евро – в 523,09 тенге, рубля – в 5,46 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 февраля, можно здесь.