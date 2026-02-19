Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,3 тенге, евро – 578,94 тенге, рубля – 6,38 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 487 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 574 тенге, продажи – 584 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,21 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 489,1 тенге, продажи – 491,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 575,9 тенге, продажи – 580,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,32 тенге, продажи – 6,44 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 490,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 576,5 тенге, продажи – 578 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,42.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.