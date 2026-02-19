#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 февраля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,3 тенге, евро – 578,94 тенге, рубля – 6,38 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 487 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 574 тенге, продажи – 584 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,21 тенге, продажи – 6,51 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 489,1 тенге, продажи – 491,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 575,9 тенге, продажи – 580,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,32 тенге, продажи – 6,44 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 490,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 576,5 тенге, продажи – 578 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,42.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
