Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 февраля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 февраля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,3 тенге, евро – 578,94 тенге, рубля – 6,38 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 487 тенге, продажи – 494 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 574 тенге, продажи – 584 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,21 тенге, продажи – 6,51 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 489,1 тенге, продажи – 491,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 575,9 тенге, продажи – 580,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,32 тенге, продажи – 6,44 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 490,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 576,5 тенге, продажи – 578 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,42. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

