Сколько можно заработать на депозите в 2026 году

Весь 2025 год в Казахстане прошел под знаком депозитов. Высокая базовая ставка Нацбанка и укрепление тенге сделали банковский вклад практически безальтернативным способом не только сохранить, но и приумножить деньги. Как будут обстоять дела с депозитами в 2026 году, разбирался Zakon.kz.

По итогам 2025 года года объем депозитов физических лиц вырос на 14,7% и достиг рекордных 28,2 трлн тенге. Однако сегодня темпы роста депозитного рынка замедляются – сказывается эффект высокой базы предыдущих годов и снижение реальных доходов населения, сказано в аналитической записке Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Тем не менее даже в условиях давления на кошельки люди стараются откладывать.

Тенге окончательно переиграл валюту

Ключевая перемена последних лет – резкое смещение интереса в сторону тенговых вкладов. Почти весь прирост депозитного рынка в 2025 году обеспечили именно вклады в национальной валюте.

Объем тенговых депозитов за год вырос на 18,9% и достиг 22 трлн тенге. Валютные депозиты увеличились лишь на 1,8% – до 6,2 трлн тенге.

Причина очевидна. Разрыв между ставками по тенговым и валютным вкладам сегодня настолько велик, что даже колебания курса не способны его перекрыть. Если по тенговым депозитам банки предлагают доходность в районе 16-20% годовых, то по валютным счетам проценты остаются символическими.

В результате уровень долларизации розничных депозитов снизился до исторического минимума – 21,9%. Для обычного вкладчика это означает простую вещь: все больше людей готовы хранить сбережения в тенге, потому что именно здесь можно получить реальный доход.

Фото: Zakon.kz

Депозит больше не "кошелек", а инструмент

Еще одно важное изменение – казахстанцы перестают держать деньги на счетах "до востребования".

Если раньше значительная часть средств лежала на карточках и текущих счетах, то в 2025 году произошел перелом. Объем несрочных вкладов сократился, а деньги начали активно перетекать в срочные и сберегательные депозиты.

Это говорит о смене поведения: люди готовы временно отказаться от полной свободы распоряжения деньгами ради более высокой доходности.

По сути, вкладчик начинает мыслить как инвестор: часть средств – на жизнь, часть – "работает" в банке.

Кто сегодня формирует депозитный рынок

Половину всех розничных депозитов по-прежнему формирует массовый сегмент – люди с остатками на счетах до 15 млн тенге. Именно этот слой обеспечивает рынку устойчивость.

Средний сегмент (15-50 млн тенге) стал самым быстрорастущим. Эти вкладчики активнее реагируют на ставки, сравнивают предложения и быстрее перекладывают деньги между банками в поисках лучшей доходности.

В крупном сегменте (свыше 50 млн тенге) рост заметно скромнее. Здесь часть средств уходит в альтернативные инструменты – ценные бумаги, зарубежные активы, иногда недвижимость. Но даже крупные вкладчики продолжают увеличивать объемы тенговых депозитов, просто делают это более выборочно.

Для обычного человека этот срез важен тем, что конкуренция за деньги усиливается во всех сегментах. А значит, банки еще какое-то время будут удерживать привлекательные ставки.

Фото: Zakon.kz

Какие ставки есть сейчас?

Сегодня средневзвешенные ставки сложились на следующих уровнях:

несрочные депозиты – около 15,2% годовых;

срочные и сберегательные вклады на 1-6 месяцев – около 19-20%;

на 6-12 месяцев – в среднем 15-16%.

Это очень высокие значения по историческим меркам.

При этом разрыв между депозитными ставками и базовой ставкой Национального банка заметно сократился. Это означает, что банки уже платят почти "потолочные" проценты.

Главный вывод – резкого роста доходности ждать не стоит. Ставки уже находятся возле максимальных уровней текущего цикла. Скорее всего, 2026 год пройдет под знаком стабилизации: депозиты останутся доходными, но без новых рекордов.

Возможны точечные корректировки, акции и специальные предложения, но общего скачка вверх рынок уже не предполагает.

Какую стратегию выбрать обычному вкладчику?

Рациональная логика выглядит так:

деньги на повседневные расходы держать на карте или несрочном счете;

сбережения, которые не нужны в ближайшие 3-6 месяцев, размещать на срочных или сберегательных депозитах;

не гнаться за экзотическими сроками, если разница в процентах минимальна.

Проще говоря, депозит в 2026 году остается не способом "разбогатеть", а способом сохранить покупательную способность денег и получить предсказуемый доход без стресса.

