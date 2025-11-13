Какой депозит выгоднее всего выбрать казахстанцам в ноябре

На фоне высокой базовой ставки, которая задает тон всей финансовой системе Казахстана, доходность депозитов в тенге достигла привлекательных исторических максимумов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал данные по рыночным ставкам, которые служат лучшим ориентиром для вкладчиков. Кстати, долговременный анализ показывает, что сейчас казахстанцам доступны ставки, которые в полтора раза превышают уровни, действовавшие несколько лет назад.

Так какой же инструмент приносит максимальную прибыль и в каком банке его искать?

Срочные вклады: выбираем максимальную ставку

Самую высокую доходность на рынке демонстрируют срочные и сберегательные вклады с фиксированной процентной ставкой.

Согласно данным КФГД, максимальный показатель зафиксирован по шестимесячным вкладам без права пополнения – их средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) достигла впечатляющих 18,1%. Такие краткосрочные вложения – идеальный выбор для тех, кто ищет максимальную прибыль и уверен в отсутствии необходимости изъятия средств в течение полугода.

Ключевые тенденции доходности фиксированных вкладов:

Преимущество краткосрочности. Вклады на 6 месяцев предлагают наибольшую доходность (18,1% без пополнения и 17,6% с пополнением), обгоняя даже более длительные сроки.

Ожидание снижения ставки. Доходность по долгосрочным вкладам существенно падает, что отражает ожидание рынком снижения базовой ставки в долгосрочной перспективе. Например, годовые вклады приносят около 15,8%, а вклады на срок свыше 24 месяцев – лишь 10,5%-13,5%.

Цена гибкости. Вклады с правом пополнения предлагают ставку немного ниже (например, 17,6% за 6 месяцев), но дают вкладчику возможность наращивать сумму депозита в течение срока.

Несрочные вклады: гибкость как приоритет

Несрочные вклады (вклады до востребования) позволяют изъять деньги в любой момент без потери основного вознаграждения. Их средняя ставка на рынке составляет 15,0%.

Несмотря на достаточно высокий показатель для этого типа вклада, он все же существенно ниже максимальной доходности срочных депозитов. Несрочный вклад подходит тем, кто не может планировать свои финансы даже на полгода вперед и готов пожертвовать прибылью ради финансовой маневренности.

Выбор ноября: итоговые рекомендации

Подводя итог, выбор депозита в ноябре 2025 года определяется приоритетами вкладчика.

Для максимального заработка. Выбирайте срочный или сберегательный вклад на 6 месяцев без права пополнения с ожидаемой доходностью 18,1%.

Для страховки от роста цен. Выбирайте депозит с плавающей ставкой, привязанной к уровню инфляции (+2,0 п.п.).

Для немедленного доступа к средствам. Выбирайте несрочный вклад со средней ставкой 15,0%.

Важно отметить, что все приведенные ставки являются средневзвешенными рыночными показателями по данным на сентябрь 2025 года. Фактические предложения конкретных банков могут незначительно отличаться.

