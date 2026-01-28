#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Финансы

Сколько денег накопили казахстанцы и как это выглядит на фоне мировых лидеров

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:17 Фото: Zakon.kz
Финансовая стратегия казахстанцев окончательно закрепилась в зоне прагматизма. Пока мировые рынки дрожат в санкционной лихорадке, жители республики выбрали путь "тихой гавани", сообщает Zakon.kz.

Крепость из тенге

На фоне инфляционных ожиданий, колебаний курса и высоких процентных ставок депозиты остаются для казахстанцев самым понятным и доступным инструментом сохранения средств.

По данным Национального банка РК, вклады физических лиц к концу ноября 2025 года достигли отметки в 26,6 трлн тенге. Это означает, что объем накоплений граждан в банках составляет внушительные 19,5% от объема всей экономики страны (ВВП Казахстана за 2024 год составил 136,6 трлн тенге).

С начала года объем вкладов увеличился на 8,3%, или более чем на 2 трлн тенге.

Из 23 работающих в стране банков второго уровня положительную динамику показали 14 фининститутов, отмечают аналитики Ranking.kz. Если оценивать долгосрочный тренд, то прогресс выглядит еще более масштабно: за последние пять лет вклады выросли более чем в 2,5 раза, а за десятилетие – более чем в 4 раза.

Этот успех обусловлен несколькими факторами. Ключевым стимулом стало ужесточение денежно-кредитной политики: высокая базовая ставка вывела доходность депозитов на пиковые значения. Параллельно с этим укрепилось доверие к сектору, а наличие государственной гарантии делает вклады максимально надежным инструментом для массового вкладчика. Развитие цифровых сервисов также внесло свой вклад: открытие депозита теперь занимает считанные минуты в мобильном приложении.

*Для Дании и Швеции указан процент общих финансовых активов домохозяйств к ВВП, где депозиты являются ключевой составляющей. Фото: Zakon.kz

Мировой контекст

Высокая доля депозитов к ВВП в других странах (по статистике Helgilibrary) – это не всегда результат простой бережливости. Рассмотрим три основные модели накопления, которые определяют мировой ландшафт.

Модель "Финансового хаба" (Люксембург, Гонконг, Макао). Здесь показатели в 280-430% к ВВП объясняются тем, что банки этих стран обслуживают не только местных жителей, но и капиталы со всего мира.

  • Люксембург (437%): "банковский сейф" Европы. Огромная доля депозитов сформирована за счет иностранных инвестиционных фондов и нерезидентов.
  • Гонконг (403%): благодаря низким налогам и статусу главных ворот в Китай город аккумулирует колоссальные объемы наличности, которые многократно превышают его собственный ВВП.

Модель "Консервативной гавани" (Япония, Мальта).

  • Япония (260%): феномен "стареющего богатства". Население Японии крайне консервативно. После десятилетий дефляции японцы привыкли хранить деньги в банках даже при нулевых ставках. Депозиты здесь воспринимаются не как способ заработать, а как единственный способ гарантированного сохранения капитала для долгой жизни на пенсии.
  • Мальта (141%): высокий показатель обусловлен сочетанием развитого онлайн-гэмблинга и банковского сектора, привлекающего средства европейских вкладчиков через цифровые платформы.

Скандинавская модель "финансовой дисциплины" (Дания, Швеция). Здесь ситуация иная. Хотя общие финансовые активы домохозяйств огромны (330-370% к ВВП), они распределены между депозитами, пенсионными фондами и акциями. В Евросоюзе депозиты составляют около 31,2% всех активов. В этих странах накопление в банках – это часть социального контракта: высокая прозрачность и доверие к государству стимулируют людей держать средства в легальном банковском поле.

Ранее мы рассказали, сколько денег нужно иметь на "черный день".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Сколько зарплат понадобится среднестатистическому казахстанцу, чтобы накопить на квартиру
15:17, 29 августа 2023
Сколько зарплат понадобится среднестатистическому казахстанцу, чтобы накопить на квартиру
Китай стал мировым лидером в области новых энерготехнологий и оборудования
06:20, 28 августа 2025
Китай стал мировым лидером в области новых энерготехнологий и оборудования
Покупайте золото и евро: эксперты советуют казахстанцам защитить капитал, пока не поздно
12:29, 25 апреля 2025
Покупайте золото и евро: эксперты советуют казахстанцам защитить капитал, пока не поздно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый казахский боксёр из Узбекистана будет выступать за Казахстан
14:21, Сегодня
Топовый казахский боксёр из Узбекистана будет выступать за Казахстан
Лига чемпионов УЕФА: в Казахстане оценили шансы "Кайрата" на победу в матче с "Арсеналом"
14:08, Сегодня
Лига чемпионов УЕФА: в Казахстане оценили шансы "Кайрата" на победу в матче с "Арсеналом"
Инсайдер "настаивает" на переходе "любимчика" Вагнера Лава в "Иртыш"
13:49, Сегодня
Инсайдер "настаивает" на переходе "любимчика" Вагнера Лава в "Иртыш"
Первая ракетка Казахстана оценила свою форму после выхода в полуфинал АО
13:29, Сегодня
Первая ракетка Казахстана оценила свою форму после выхода в полуфинал АО
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: