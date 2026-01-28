Сколько денег накопили казахстанцы и как это выглядит на фоне мировых лидеров

Финансовая стратегия казахстанцев окончательно закрепилась в зоне прагматизма. Пока мировые рынки дрожат в санкционной лихорадке, жители республики выбрали путь "тихой гавани", сообщает Zakon.kz.

Крепость из тенге

На фоне инфляционных ожиданий, колебаний курса и высоких процентных ставок депозиты остаются для казахстанцев самым понятным и доступным инструментом сохранения средств.

По данным Национального банка РК, вклады физических лиц к концу ноября 2025 года достигли отметки в 26,6 трлн тенге. Это означает, что объем накоплений граждан в банках составляет внушительные 19,5% от объема всей экономики страны (ВВП Казахстана за 2024 год составил 136,6 трлн тенге).

С начала года объем вкладов увеличился на 8,3%, или более чем на 2 трлн тенге.

Из 23 работающих в стране банков второго уровня положительную динамику показали 14 фининститутов, отмечают аналитики Ranking.kz. Если оценивать долгосрочный тренд, то прогресс выглядит еще более масштабно: за последние пять лет вклады выросли более чем в 2,5 раза, а за десятилетие – более чем в 4 раза.

Этот успех обусловлен несколькими факторами. Ключевым стимулом стало ужесточение денежно-кредитной политики: высокая базовая ставка вывела доходность депозитов на пиковые значения. Параллельно с этим укрепилось доверие к сектору, а наличие государственной гарантии делает вклады максимально надежным инструментом для массового вкладчика. Развитие цифровых сервисов также внесло свой вклад: открытие депозита теперь занимает считанные минуты в мобильном приложении.

*Для Дании и Швеции указан процент общих финансовых активов домохозяйств к ВВП, где депозиты являются ключевой составляющей. Фото: Zakon.kz

Мировой контекст

Высокая доля депозитов к ВВП в других странах (по статистике Helgilibrary) – это не всегда результат простой бережливости. Рассмотрим три основные модели накопления, которые определяют мировой ландшафт.

Модель "Финансового хаба" (Люксембург, Гонконг, Макао). Здесь показатели в 280-430% к ВВП объясняются тем, что банки этих стран обслуживают не только местных жителей, но и капиталы со всего мира.

(437%): "банковский сейф" Европы. Огромная доля депозитов сформирована за счет иностранных инвестиционных фондов и нерезидентов. Гонконг (403%): благодаря низким налогам и статусу главных ворот в Китай город аккумулирует колоссальные объемы наличности, которые многократно превышают его собственный ВВП.

Модель "Консервативной гавани" (Япония, Мальта).

(260%): феномен "стареющего богатства". Население Японии крайне консервативно. После десятилетий дефляции японцы привыкли хранить деньги в банках даже при нулевых ставках. Депозиты здесь воспринимаются не как способ заработать, а как единственный способ гарантированного сохранения капитала для долгой жизни на пенсии. Мальта (141%): высокий показатель обусловлен сочетанием развитого онлайн-гэмблинга и банковского сектора, привлекающего средства европейских вкладчиков через цифровые платформы.

Скандинавская модель "финансовой дисциплины" (Дания, Швеция). Здесь ситуация иная. Хотя общие финансовые активы домохозяйств огромны (330-370% к ВВП), они распределены между депозитами, пенсионными фондами и акциями. В Евросоюзе депозиты составляют около 31,2% всех активов. В этих странах накопление в банках – это часть социального контракта: высокая прозрачность и доверие к государству стимулируют людей держать средства в легальном банковском поле.

