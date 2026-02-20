Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 20 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 февраля 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,17 тенге, евро – 576,63 тенге, рубля – 6,38 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 490,9 тенге, продажи – 497,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 577,9 тенге, продажи – 587,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 493,7 тенге, продажи – 496,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 579,4 тенге, продажи – 584,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,48 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,3 тенге, продажи – 497,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 578,8 тенге, продажи – 583,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,43. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

