Названы главные проблемы для бизнеса Казахстана

Казахстанская экономика вошла в 2026 год в режиме "готовности и ожидания". При этом компании фиксируют сильное изменение конъюнктурной среды, в которой приходится вести бизнес, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему отраслевому обзору Национального банка, если несколько лет назад главным ограничением для предприятий называли доступ к финансированию, то сегодня фокус сместился. На первое место вышел уровень налогового бремени. Его считают главным препятствием почти 37% респондентов. Следом идет рыночная конкуренция – 32,7%. Еще около четверти компаний говорят о нехватке квалифицированных кадров и о сложностях с поиском покупателей.

Иначе говоря, бизнесу сегодня мешают не столько кредиты, сколько правила игры, плотность рынка и структура спроса. Как отмечают экономисты, включая Руслана Султанова, экономика фактически работает в режиме адаптации: компании учатся выживать в среде растущих издержек, а не расширяться.

"Бизнес сталкивается прежде всего с регуляторной и конкурентной нагрузкой, а не с ограничениями банковского кредитования". Руслан Султанов

При этом природа проблем сильно различается по отраслям. В торговле и обрабатывающей промышленности доминирует конкуренция. Это признак насыщенных рынков и сжатия маржи. В горнодобывающей промышленности и строительстве главным барьером остается налоговая нагрузка – для капиталоемких секторов именно фискальные условия определяют инвестиционные решения. В сельском хозяйстве на первый план выходит нехватка квалифицированных кадров, что указывает на долгосрочный характер ограничений.

Финансовые показатели подтверждают этот сдвиг. Средняя рентабельность продаж по экономике снизилась до 24,1%. В горнодобывающей промышленности медианная рентабельность составляет 38,0%, в обрабатывающей – 22,8%. Снижение маржи при сохранении относительно высоких цен означает рост себестоимости и давление на прибыльность.

На этом фоне ожидания бизнеса выглядят осторожными. Менее половины предприятий рассчитывают завершить год с прибылью. Около 14% ожидают убытки, еще 13% прогнозируют нулевой результат. Самый тревожный сигнал – каждая четвертая компания не может оценить, каким будет финансовый итог года. Это прямой показатель неопределенности.

Фото: Zakon.kz

С точки зрения устойчивости картина также неоднозначна. Доля предприятий с критическим финансовым состоянием снизилась до 27,9%, однако почти треть бизнеса по-прежнему находится в зоне повышенного риска. Особенно уязвим малый сегмент: среди малых компаний доля критического состояния превышает 34%, тогда как у средних и крупных – около 18-19%.

Отраслевая структура рисков показывает, где напряжение накапливается быстрее всего. Больше всего проблем сосредоточено в торговле и операциях с недвижимостью – там, где бизнес напрямую зависит от потребительского спроса. Наиболее стабильной выглядит сфера водоснабжения, где преобладает нормальное финансовое состояние.

Инвестиционные ожидания дополняют картину "экономики на паузе". В ближайшие 12 месяцев по всем отраслям финансирование инвестиций, по оценкам предприятий, в основном сохранится на прежнем уровне. Наибольшее увеличение ожидается в сельском хозяйстве – около 14%. Самые негативные ожидания по сокращению инвестиций сложились в горнодобывающей промышленности – 15,6%.

В совокупности это означает, что казахстанский бизнес сосредоточен на удержании позиций, контроле издержек и адаптации к среде.

"Без снижения регуляторной нагрузки, укрепления платежной дисциплины и расширения маржинальности рост будет ограниченным и неравномерным, с повышенной концентрацией рисков в сегменте малого бизнеса". Руслан Султанов

В целом, аналитики Нацбанка дают следующий прогноз: в 1 квартале 2026 года ожидается увеличение объема производства во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства.

