Финансы

Названы главные проблемы для бизнеса Казахстана

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 15:15 Фото: unsplash
Казахстанская экономика вошла в 2026 год в режиме "готовности и ожидания". При этом компании фиксируют сильное изменение конъюнктурной среды, в которой приходится вести бизнес, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему отраслевому обзору Национального банка, если несколько лет назад главным ограничением для предприятий называли доступ к финансированию, то сегодня фокус сместился. На первое место вышел уровень налогового бремени. Его считают главным препятствием почти 37% респондентов. Следом идет рыночная конкуренция – 32,7%. Еще около четверти компаний говорят о нехватке квалифицированных кадров и о сложностях с поиском покупателей.

Иначе говоря, бизнесу сегодня мешают не столько кредиты, сколько правила игры, плотность рынка и структура спроса. Как отмечают экономисты, включая Руслана Султанова, экономика фактически работает в режиме адаптации: компании учатся выживать в среде растущих издержек, а не расширяться.

"Бизнес сталкивается прежде всего с регуляторной и конкурентной нагрузкой, а не с ограничениями банковского кредитования".Руслан Султанов

При этом природа проблем сильно различается по отраслям. В торговле и обрабатывающей промышленности доминирует конкуренция. Это признак насыщенных рынков и сжатия маржи. В горнодобывающей промышленности и строительстве главным барьером остается налоговая нагрузка – для капиталоемких секторов именно фискальные условия определяют инвестиционные решения. В сельском хозяйстве на первый план выходит нехватка квалифицированных кадров, что указывает на долгосрочный характер ограничений.

Финансовые показатели подтверждают этот сдвиг. Средняя рентабельность продаж по экономике снизилась до 24,1%. В горнодобывающей промышленности медианная рентабельность составляет 38,0%, в обрабатывающей – 22,8%. Снижение маржи при сохранении относительно высоких цен означает рост себестоимости и давление на прибыльность.

На этом фоне ожидания бизнеса выглядят осторожными. Менее половины предприятий рассчитывают завершить год с прибылью. Около 14% ожидают убытки, еще 13% прогнозируют нулевой результат. Самый тревожный сигнал – каждая четвертая компания не может оценить, каким будет финансовый итог года. Это прямой показатель неопределенности.

Фото: Zakon.kz

С точки зрения устойчивости картина также неоднозначна. Доля предприятий с критическим финансовым состоянием снизилась до 27,9%, однако почти треть бизнеса по-прежнему находится в зоне повышенного риска. Особенно уязвим малый сегмент: среди малых компаний доля критического состояния превышает 34%, тогда как у средних и крупных – около 18-19%.

Отраслевая структура рисков показывает, где напряжение накапливается быстрее всего. Больше всего проблем сосредоточено в торговле и операциях с недвижимостью – там, где бизнес напрямую зависит от потребительского спроса. Наиболее стабильной выглядит сфера водоснабжения, где преобладает нормальное финансовое состояние.

Инвестиционные ожидания дополняют картину "экономики на паузе". В ближайшие 12 месяцев по всем отраслям финансирование инвестиций, по оценкам предприятий, в основном сохранится на прежнем уровне. Наибольшее увеличение ожидается в сельском хозяйстве – около 14%. Самые негативные ожидания по сокращению инвестиций сложились в горнодобывающей промышленности – 15,6%.

В совокупности это означает, что казахстанский бизнес сосредоточен на удержании позиций, контроле издержек и адаптации к среде.

"Без снижения регуляторной нагрузки, укрепления платежной дисциплины и расширения маржинальности рост будет ограниченным и неравномерным, с повышенной концентрацией рисков в сегменте малого бизнеса".Руслан Султанов

В целом, аналитики Нацбанка дают следующий прогноз: в 1 квартале 2026 года ожидается увеличение объема производства во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства.

Ранее мы рассказали, насколько сильно зависит экономика РК от курсов доллара и рубля.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
