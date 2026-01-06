Бизнесмены назвали главные проблемы 2025 года
Активность у порога стагнации
По итогам декабря индекс деловой активности (ИДА) снизился до 49,9 после 50,1 месяцем ранее, фактически балансируя на границе между ростом и спадом, свидетельствуют данные опроса 559 предприятий страны Нацбанком РК. Такое значение указывает не столько на резкое ухудшение ситуации, сколько на потерю импульса, с которым экономика завершала осень. При этом динамика оказалась крайне неоднородной по секторам.
Где бизнес чувствует себя лучше, а где хуже
Положительная зона сохранилась лишь в двух сегментах – производстве и торговле. В обрабатывающей промышленности индекс составил 52,2, в торговле – 51,2. По сравнению с ноябрем изменения минимальны, что говорит скорее о стабилизации, чем об ускорении роста.
В остальных секторах оценки предпринимателей ухудшились. В горнодобывающей промышленности индекс опустился до 49,5, в сфере услуг – до 48,9, а наиболее резкое снижение зафиксировано в строительстве, где показатель рухнул до 45,4. Это означает не просто охлаждение, а ощутимое сокращение активности, связанное как с сезонными факторами, так и с ограничениями по финансированию и спросу.
Примечание. Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное. Чем дальше (выше или ниже) значение индекса от уровня 50, тем выше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя.
Региональная картина также неравномерна. В 13 регионах деловая активность улучшилась, но разрыв значительный: от 58,2 пункта в Северо-Казахстанской области до 43,0 пункта в Актюбинской. Это указывает не на системный рост, а на локальные очаги оживления.
Бизнес-климат: ожидания стали осторожнее
Индекс бизнес-климата в декабре снизился сразу до 5,3 против 9,9 в ноябре. Падение произошло за счет ухудшения оценок как текущих условий, так и ожиданий на ближайшую перспективу. Формально индикатор бизнес-цикла находится в зоне роста, однако его траектория указывает на нарастающую осторожность бизнеса. Предприятия все чаще предпочитают не расширяться, а адаптироваться к менее благоприятной среде.
Ключевой сигнал декабрьских опросов – замедление спроса. Большинство компаний отметили ослабление интереса к своей продукции и услугам, что напрямую отражается на объемах заказов и инвестиционных планах. Исключением стал производственный сектор, где зафиксировано небольшое улучшение спроса, позволившее удержаться в положительной зоне. В торговле ситуация выглядит более хрупкой: формальный рост индекса сочетается с признаками насыщения потребительского спроса и ростом чувствительности клиентов к ценам.
Что еще сдерживает бизнес
Помимо спроса, предприниматели продолжают указывать на целый набор хронических ограничений:
- доступ к финансированию остается затрудненным, особенно для малого и среднего бизнеса;
- налоговая нагрузка воспринимается как фактор, ограничивающий расширение деятельности;
- условия ведения бизнеса и административные барьеры по-прежнему не улучшаются достаточно быстро, чтобы компенсировать внешние и внутренние риски.
Оценка отдельных компонентов бизнес-климата формирует смешанную картину: отдельные улучшения не складываются в устойчивый позитивный фон, а сохраняющиеся ограничения не дают бизнесу уверенно наращивать активность.
Фото: Zakon.kz
А что в плюсе?
Есть и позитивные сигналы:
- возобновился рост производства и новых заказов;
- впервые за полгода увеличилась занятость;
- выросла покупательная активность предприятий.
Производство начало восстанавливаться, но делает это в условиях высокой неопределенности и ограниченной маржинальности.
Одним словом, в 2026 год бизнес Казахстана вошел без резких провалов, но и без ощущения уверенного роста. Производство и торговля пока удерживают положительную динамику, однако в целом предпринимательские настроения становятся более сдержанными. Замедление спроса и структурные ограничения по финансированию и условиям работы формируют фон, на котором компании все чаще выбирают выжидательную стратегию вместо расширения.
Отметим, что ровно год назад Индекс деловой активности в Казахстане составлял 50,7.