Финансы

Бизнесмены назвали главные проблемы 2025 года

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 14:35 Фото: pixabay
В декабре 2025 года деловые ожидания в Казахстане заметно охладились. Хотя формально индекс деловой активности (ИДА) остался вблизи нейтральной отметки, бизнес все чаще говорит о замедлении спроса и структурных ограничениях, которые мешают расширению деятельности, сообщает Zakon.kz.

Активность у порога стагнации

По итогам декабря индекс деловой активности (ИДА) снизился до 49,9 после 50,1 месяцем ранее, фактически балансируя на границе между ростом и спадом, свидетельствуют данные опроса 559 предприятий страны Нацбанком РК. Такое значение указывает не столько на резкое ухудшение ситуации, сколько на потерю импульса, с которым экономика завершала осень. При этом динамика оказалась крайне неоднородной по секторам.

Где бизнес чувствует себя лучше, а где хуже

Положительная зона сохранилась лишь в двух сегментах – производстве и торговле. В обрабатывающей промышленности индекс составил 52,2, в торговле – 51,2. По сравнению с ноябрем изменения минимальны, что говорит скорее о стабилизации, чем об ускорении роста.

В остальных секторах оценки предпринимателей ухудшились. В горнодобывающей промышленности индекс опустился до 49,5, в сфере услуг – до 48,9, а наиболее резкое снижение зафиксировано в строительстве, где показатель рухнул до 45,4. Это означает не просто охлаждение, а ощутимое сокращение активности, связанное как с сезонными факторами, так и с ограничениями по финансированию и спросу.

Примечание. Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное. Чем дальше (выше или ниже) значение индекса от уровня 50, тем выше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя.

Региональная картина также неравномерна. В 13 регионах деловая активность улучшилась, но разрыв значительный: от 58,2 пункта в Северо-Казахстанской области до 43,0 пункта в Актюбинской. Это указывает не на системный рост, а на локальные очаги оживления.

Бизнес-климат: ожидания стали осторожнее

Индекс бизнес-климата в декабре снизился сразу до 5,3 против 9,9 в ноябре. Падение произошло за счет ухудшения оценок как текущих условий, так и ожиданий на ближайшую перспективу. Формально индикатор бизнес-цикла находится в зоне роста, однако его траектория указывает на нарастающую осторожность бизнеса. Предприятия все чаще предпочитают не расширяться, а адаптироваться к менее благоприятной среде.

Ключевой сигнал декабрьских опросов – замедление спроса. Большинство компаний отметили ослабление интереса к своей продукции и услугам, что напрямую отражается на объемах заказов и инвестиционных планах. Исключением стал производственный сектор, где зафиксировано небольшое улучшение спроса, позволившее удержаться в положительной зоне. В торговле ситуация выглядит более хрупкой: формальный рост индекса сочетается с признаками насыщения потребительского спроса и ростом чувствительности клиентов к ценам.

Что еще сдерживает бизнес

Помимо спроса, предприниматели продолжают указывать на целый набор хронических ограничений:

  • доступ к финансированию остается затрудненным, особенно для малого и среднего бизнеса;
  • налоговая нагрузка воспринимается как фактор, ограничивающий расширение деятельности;
  • условия ведения бизнеса и административные барьеры по-прежнему не улучшаются достаточно быстро, чтобы компенсировать внешние и внутренние риски.

Оценка отдельных компонентов бизнес-климата формирует смешанную картину: отдельные улучшения не складываются в устойчивый позитивный фон, а сохраняющиеся ограничения не дают бизнесу уверенно наращивать активность.

Фото: Zakon.kz

А что в плюсе?

Есть и позитивные сигналы:

  • возобновился рост производства и новых заказов;
  • впервые за полгода увеличилась занятость;
  • выросла покупательная активность предприятий.

Производство начало восстанавливаться, но делает это в условиях высокой неопределенности и ограниченной маржинальности.

Одним словом, в 2026 год бизнес Казахстана вошел без резких провалов, но и без ощущения уверенного роста. Производство и торговля пока удерживают положительную динамику, однако в целом предпринимательские настроения становятся более сдержанными. Замедление спроса и структурные ограничения по финансированию и условиям работы формируют фон, на котором компании все чаще выбирают выжидательную стратегию вместо расширения.

Отметим, что ровно год назад Индекс деловой активности в Казахстане составлял 50,7.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
