Бизнесмены назвали главные проблемы 2025 года

В декабре 2025 года деловые ожидания в Казахстане заметно охладились. Хотя формально индекс деловой активности (ИДА) остался вблизи нейтральной отметки, бизнес все чаще говорит о замедлении спроса и структурных ограничениях, которые мешают расширению деятельности, сообщает Zakon.kz.

Активность у порога стагнации

По итогам декабря индекс деловой активности (ИДА) снизился до 49,9 после 50,1 месяцем ранее, фактически балансируя на границе между ростом и спадом, свидетельствуют данные опроса 559 предприятий страны Нацбанком РК. Такое значение указывает не столько на резкое ухудшение ситуации, сколько на потерю импульса, с которым экономика завершала осень. При этом динамика оказалась крайне неоднородной по секторам.

Где бизнес чувствует себя лучше, а где хуже

Положительная зона сохранилась лишь в двух сегментах – производстве и торговле. В обрабатывающей промышленности индекс составил 52,2, в торговле – 51,2. По сравнению с ноябрем изменения минимальны, что говорит скорее о стабилизации, чем об ускорении роста.

В остальных секторах оценки предпринимателей ухудшились. В горнодобывающей промышленности индекс опустился до 49,5, в сфере услуг – до 48,9, а наиболее резкое снижение зафиксировано в строительстве, где показатель рухнул до 45,4. Это означает не просто охлаждение, а ощутимое сокращение активности, связанное как с сезонными факторами, так и с ограничениями по финансированию и спросу.

Примечание. Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное. Чем дальше (выше или ниже) значение индекса от уровня 50, тем выше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя.

Региональная картина также неравномерна. В 13 регионах деловая активность улучшилась, но разрыв значительный: от 58,2 пункта в Северо-Казахстанской области до 43,0 пункта в Актюбинской. Это указывает не на системный рост, а на локальные очаги оживления.

Бизнес-климат: ожидания стали осторожнее

Индекс бизнес-климата в декабре снизился сразу до 5,3 против 9,9 в ноябре. Падение произошло за счет ухудшения оценок как текущих условий, так и ожиданий на ближайшую перспективу. Формально индикатор бизнес-цикла находится в зоне роста, однако его траектория указывает на нарастающую осторожность бизнеса. Предприятия все чаще предпочитают не расширяться, а адаптироваться к менее благоприятной среде.

Ключевой сигнал декабрьских опросов – замедление спроса. Большинство компаний отметили ослабление интереса к своей продукции и услугам, что напрямую отражается на объемах заказов и инвестиционных планах. Исключением стал производственный сектор, где зафиксировано небольшое улучшение спроса, позволившее удержаться в положительной зоне. В торговле ситуация выглядит более хрупкой: формальный рост индекса сочетается с признаками насыщения потребительского спроса и ростом чувствительности клиентов к ценам.

Что еще сдерживает бизнес

Помимо спроса, предприниматели продолжают указывать на целый набор хронических ограничений:

доступ к финансированию остается затрудненным, особенно для малого и среднего бизнеса;

налоговая нагрузка воспринимается как фактор, ограничивающий расширение деятельности;

условия ведения бизнеса и административные барьеры по-прежнему не улучшаются достаточно быстро, чтобы компенсировать внешние и внутренние риски.

Оценка отдельных компонентов бизнес-климата формирует смешанную картину: отдельные улучшения не складываются в устойчивый позитивный фон, а сохраняющиеся ограничения не дают бизнесу уверенно наращивать активность.

Фото: Zakon.kz

А что в плюсе?

Есть и позитивные сигналы:

возобновился рост производства и новых заказов;

впервые за полгода увеличилась занятость;

выросла покупательная активность предприятий.

Производство начало восстанавливаться, но делает это в условиях высокой неопределенности и ограниченной маржинальности.

Одним словом, в 2026 год бизнес Казахстана вошел без резких провалов, но и без ощущения уверенного роста. Производство и торговля пока удерживают положительную динамику, однако в целом предпринимательские настроения становятся более сдержанными. Замедление спроса и структурные ограничения по финансированию и условиям работы формируют фон, на котором компании все чаще выбирают выжидательную стратегию вместо расширения.

Отметим, что ровно год назад Индекс деловой активности в Казахстане составлял 50,7.