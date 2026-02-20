#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Насколько сильно зависит Казахстан от рубля и доллара – анализ Нацбанка

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 11:30 Фото: Zakon.kz
Российский рубль и доллар США остаются ключевыми валютами в расчетах казахстанского бизнеса, однако их курсовые колебания перестают быть критическим фактором. Компании все чаще работают сразу с несколькими валютами и адаптируют контракты под повышенную волатильность, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли аналитики Национального банка Казахстана в отраслевом конъюнктурном обзоре "Результаты опросов предприятий в разрезе отраслей по итогам IV квартала 2025 года".

Где и чем рассчитывается бизнес

Самая высокая зависимость от доллара зафиксирована в горнодобывающей промышленности – 61,7% предприятий используют USD в расчетах. Российский рубль здесь занимает второе место – 42% компаний, евро – 20,2%, тенге – 11,9%, юань – лишь 2,6%.

В обрабатывающей промышленности картина иная. Здесь лидирует российский рубль – 64%, следом идет доллар – 58,4%, евро – 39,2%, тенге – 23,3%, юань – 19,2%. Этот сектор остается самым мультивалютным в экономике.

В строительстве доллар и рубль практически сравнялись – 28,6% и 29,5%, соответственно. В торговле рубль используют 54,8% предприятий, доллар – 42,3%. В транспорте и складировании доли валют распределены наиболее равномерно: доллар – 40,5%, рубль – 38,3%, евро – 26,9%, юань – 23,5%.

В сельском хозяйстве рубль также впереди – 38,9%, доллар применяют 32,1%, евро – 28%.

Таким образом, российский рубль доминирует в большинстве отраслей, а доллар сохраняет лидерство лишь в горнодобывающем секторе.

таблица акции, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 11:30

Фото: Zakon.kz

Курсовые колебания уже не пугают

Несмотря на широкое использование иностранных валют, влияние их курсов на деятельность предприятий снижается.

По итогам IV квартала 2025 года диффузионный индекс (ДИ) влияния курса тенге к российскому рублю составил около 41 пункта по экономике. В горнодобывающей промышленности – порядка 43, в обрабатывающей – 38, в торговле – 36, в транспорте и складировании – около 40, в сельском хозяйстве – 37,9.

Аналогичная картина и по доллару США. В среднем по экономике ДИ находится возле 40 пунктов, в горнодобыче – около 44, в обрабатывающей промышленности – 38, в торговле – 35, в транспорте – 39, в сельском хозяйстве – 38,8.

Для сравнения: в 2024 году значения по ряду отраслей доходили до 45-48 пунктов. Сейчас они снизились на 4-6 пунктов.

"В IV квартале 2025 года негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю и доллару США снизилось для предприятий всех отраслей". Нацбанк РК

Значения индекса ниже 50 говорят о том, что предприятия фиксируют влияние курса, но не считают его определяющим фактором для текущей работы. Бизнес постепенно приспосабливается к волатильности:

  • заключает контракты сразу в нескольких валютах,
  • диверсифицирует расчеты,
  • закладывает валютные риски в цены и бюджеты.

В результате колебания рубля и доллара все меньше трансформируются в операционные шоки.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Что изменилось с лета 2025 года?

Если еще полгода назад, во втором квартале 2025 года, предприятия фиксировали усиление негативного влияния курсов рубля и доллара, то к концу года ситуация заметно изменилась.

Летом, по данным Нацбанка, негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю увеличилось почти во всех отраслях. Аналогичная динамика наблюдалась и по доллару США. Бизнес напрямую связывал колебания валют с усложнением текущей деятельности.

В IV квартале 2025 года тенденция развернулась. Средний диффузионный индекс влияния курса тенге к рублю по экономике снизился примерно до 41 пункта, а по доллару – до около 40 пунктов. В торговле, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве значения опустились в диапазон 35-39 пунктов.

Это означает, что предприятия по-прежнему учитывают валютные колебания, но перестали воспринимать их как определяющий фактор для операционной деятельности.

По сравнению с серединой года снижение чувствительности составило в среднем 3-6 пунктов. Причина – рост мультивалютных расчетов, пересмотр условий контрактов и включение валютных рисков в цены.

Таким образом, во второй половине 2025 года казахстанский бизнес перешел от фазы повышенной уязвимости к фазе адаптации: рубль и доллар остаются ключевыми валютами, но их курсы уже не формируют основную повестку рисков.

Ранее мы рассказали, почему тенге пользуется повышенным спросом у иностранных инвесторов.

