Насколько сильно зависит Казахстан от рубля и доллара – анализ Нацбанка

Российский рубль и доллар США остаются ключевыми валютами в расчетах казахстанского бизнеса, однако их курсовые колебания перестают быть критическим фактором. Компании все чаще работают сразу с несколькими валютами и адаптируют контракты под повышенную волатильность, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли аналитики Национального банка Казахстана в отраслевом конъюнктурном обзоре "Результаты опросов предприятий в разрезе отраслей по итогам IV квартала 2025 года".

Где и чем рассчитывается бизнес

Самая высокая зависимость от доллара зафиксирована в горнодобывающей промышленности – 61,7% предприятий используют USD в расчетах. Российский рубль здесь занимает второе место – 42% компаний, евро – 20,2%, тенге – 11,9%, юань – лишь 2,6%.

В обрабатывающей промышленности картина иная. Здесь лидирует российский рубль – 64%, следом идет доллар – 58,4%, евро – 39,2%, тенге – 23,3%, юань – 19,2%. Этот сектор остается самым мультивалютным в экономике.

В строительстве доллар и рубль практически сравнялись – 28,6% и 29,5%, соответственно. В торговле рубль используют 54,8% предприятий, доллар – 42,3%. В транспорте и складировании доли валют распределены наиболее равномерно: доллар – 40,5%, рубль – 38,3%, евро – 26,9%, юань – 23,5%.

В сельском хозяйстве рубль также впереди – 38,9%, доллар применяют 32,1%, евро – 28%.

Таким образом, российский рубль доминирует в большинстве отраслей, а доллар сохраняет лидерство лишь в горнодобывающем секторе.

Курсовые колебания уже не пугают

Несмотря на широкое использование иностранных валют, влияние их курсов на деятельность предприятий снижается.

По итогам IV квартала 2025 года диффузионный индекс (ДИ) влияния курса тенге к российскому рублю составил около 41 пункта по экономике. В горнодобывающей промышленности – порядка 43, в обрабатывающей – 38, в торговле – 36, в транспорте и складировании – около 40, в сельском хозяйстве – 37,9.

Аналогичная картина и по доллару США. В среднем по экономике ДИ находится возле 40 пунктов, в горнодобыче – около 44, в обрабатывающей промышленности – 38, в торговле – 35, в транспорте – 39, в сельском хозяйстве – 38,8.

Для сравнения: в 2024 году значения по ряду отраслей доходили до 45-48 пунктов. Сейчас они снизились на 4-6 пунктов.

"В IV квартале 2025 года негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю и доллару США снизилось для предприятий всех отраслей". Нацбанк РК

Значения индекса ниже 50 говорят о том, что предприятия фиксируют влияние курса, но не считают его определяющим фактором для текущей работы. Бизнес постепенно приспосабливается к волатильности:

заключает контракты сразу в нескольких валютах,

диверсифицирует расчеты,

закладывает валютные риски в цены и бюджеты.

В результате колебания рубля и доллара все меньше трансформируются в операционные шоки.

Что изменилось с лета 2025 года?

Если еще полгода назад, во втором квартале 2025 года, предприятия фиксировали усиление негативного влияния курсов рубля и доллара, то к концу года ситуация заметно изменилась.

Летом, по данным Нацбанка, негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю увеличилось почти во всех отраслях. Аналогичная динамика наблюдалась и по доллару США. Бизнес напрямую связывал колебания валют с усложнением текущей деятельности.

В IV квартале 2025 года тенденция развернулась. Средний диффузионный индекс влияния курса тенге к рублю по экономике снизился примерно до 41 пункта, а по доллару – до около 40 пунктов. В торговле, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве значения опустились в диапазон 35-39 пунктов.

Это означает, что предприятия по-прежнему учитывают валютные колебания, но перестали воспринимать их как определяющий фактор для операционной деятельности.

По сравнению с серединой года снижение чувствительности составило в среднем 3-6 пунктов. Причина – рост мультивалютных расчетов, пересмотр условий контрактов и включение валютных рисков в цены.

Таким образом, во второй половине 2025 года казахстанский бизнес перешел от фазы повышенной уязвимости к фазе адаптации: рубль и доллар остаются ключевыми валютами, но их курсы уже не формируют основную повестку рисков.

