Прозрачная и быстрая растаможка: как подключиться к ИС "Кеден"
В ДГД Алматы отметили, что система внедряется в рамках последовательного перехода от ранее действующей платформы "Астана-1", через которую осуществлялись основные процедуры подачи деклараций и таможенного взаимодействия.
Новый формат работы обеспечивает более современный и удобный подход к таможенному оформлению в электронном виде.
ИС "Кеден" позволяет максимально прозрачно и эффективно осуществлять таможенные процедуры, предоставляя участникам внешнеэкономической деятельности доступ к ключевым электронным сервисам:
- декларированию товаров и транспортных средств;
- подаче предварительной информации о грузах;
- автоматизированной регистрации и обработке деклараций;
- применению системы управления рисками;
- получению государственных услуг в онлайн-формате.
Для пользователей на таможенных постах организовано обучение работе в системе.
Дополнительные материалы размещены на официальном тестовом ресурсе test-keden.kgd.gov.kz, где доступны видеоруководства, инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.
Чтобы начать работу в ИС "Кеден", пользователю необходимы:
- доступ к сети Интернет;
- ИИН/БИН;
- электронная цифровая подпись (личная либо ЭЦП сотрудника юридического лица);
- установленная актуальная версия NCALayer.
Регистрация осуществляется на портале https://keden.kgd.gov.kz – пользователю достаточно выбрать кнопку "Зарегистрироваться", заполнить обязательные поля и подтвердить действия с использованием ЭЦП через NCALayer, после чего открывается доступ к функционалу системы.
В департаменте отмечают, что переход на ИС "Кеден" способствует переходу к современной, прозрачной и удобной таможенной системе Казахстана.