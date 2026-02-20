Прозрачная и быстрая растаможка: как подключиться к ИС "Кеден"

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает внедрение информационной системы "Кеден" – национальной цифровой платформы, формирующей единое пространство для проведения таможенных процедур и контроля, сообщает Zakon.kz.

В ДГД Алматы отметили, что система внедряется в рамках последовательного перехода от ранее действующей платформы "Астана-1", через которую осуществлялись основные процедуры подачи деклараций и таможенного взаимодействия.

Новый формат работы обеспечивает более современный и удобный подход к таможенному оформлению в электронном виде.

ИС "Кеден" позволяет максимально прозрачно и эффективно осуществлять таможенные процедуры, предоставляя участникам внешнеэкономической деятельности доступ к ключевым электронным сервисам:

декларированию товаров и транспортных средств;

подаче предварительной информации о грузах;

автоматизированной регистрации и обработке деклараций;

применению системы управления рисками;

получению государственных услуг в онлайн-формате.

Для пользователей на таможенных постах организовано обучение работе в системе.

Дополнительные материалы размещены на официальном тестовом ресурсе test-keden.kgd.gov.kz, где доступны видеоруководства, инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.

Чтобы начать работу в ИС "Кеден", пользователю необходимы:

доступ к сети Интернет;

ИИН/БИН;

электронная цифровая подпись (личная либо ЭЦП сотрудника юридического лица);

установленная актуальная версия NCALayer.

Регистрация осуществляется на портале https://keden.kgd.gov.kz – пользователю достаточно выбрать кнопку "Зарегистрироваться", заполнить обязательные поля и подтвердить действия с использованием ЭЦП через NCALayer, после чего открывается доступ к функционалу системы.

В департаменте отмечают, что переход на ИС "Кеден" способствует переходу к современной, прозрачной и удобной таможенной системе Казахстана.