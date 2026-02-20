Циклон принесет метель и сильный ветер в Казахстан 21 февраля

О предстоящей погоде по Казахстану на субботу, 21 февраля 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Известно, что на большую часть территории Казахстана сохранит свое влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Ожидаются сильные дождь и снег, метель, гололед. По республике также возможны туман, усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в районе Алакольских озер области Жетысу, ночью и утром на горных перевалах Туркестанской области, на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.

Немного ранее метеорологи сообщили о резком понижении температуры на территории страны. На севере, востоке, в центре страны прогнозируется мороз до -25-37°С.