Как разбогатеть в молодости: 8 финансовых советов казахстанцам

Разбогатеть сложно, если начать копить в 40 лет. И заметно проще, если начать в двадцать. Не потому, что у молодых больше денег, а потому что у них есть время, которое способно превратить небольшие суммы в капитал, а привычки – в состояние.

Zakon.kz собрал восемь нестандартных, но реальных финансовых привычек для молодежи. Все они простые, с понятной логикой: сначала действие, затем результат.

"Налог на себя"

Суть первого принципа в том, что любой входящий доход – зарплата, подработка, премия, кэшбэк – сразу же уменьшается вами на 10%. Эти деньги вы автоматически кладете на отдельный счет или депозит. Психология здесь работает безотказно: мозг начинает считать оставшиеся 90% настоящими деньгами, а накопления перестают быть подвигом. Через несколько месяцев появляется подушка безопасности, через пару лет – заметный капитал, собранный без боли.

Не вещи, а навыки

Раз в три месяца вместо новой куртки или кроссовок стоит инвестировать во что-то нематериальное, но полезное: курсы, консультации, подписку на профессиональный сервис или полезный софт. Одежда со временем дешевеет и теряет актуальность, а навык, наоборот, способен увеличивать доход годами. Один удачный курс, который добавит даже 50 тысяч тенге к ежемесячному заработку, окупается быстрее любой брендовой покупки.

Горизонт пяти лет

Перед крупным решением полезно честно спросить себя: сделает ли эта покупка вашу жизнь лучше через пять лет или просто порадует сегодня. Если ответ – "только сегодня", то цена удовольствия сомнительная. Если же вещь, обучение или вложение повышают качество жизни вдолгую, в них можно и нужно инвестировать. Такой фильтр резко снижает количество импульсивных трат.

"Бешбармак-метод"

Раз в неделю вместо фастфуда и доставок готовьте дома беш, лагман или простое горячее блюдо "мясо-тесто-картошка". Экономия за месяц составит примерно не менее 10-15 тысяч тенге. Эти деньги сразу направьте на покупку валюты в банковском приложении. Так постепенно формируется валютная подушка безопасности. Бонусом человек получает более здоровое питание и меньшую зависимость от случайных расходов.

"Торговец тенге"

Всю мелочь, сдачу и небольшие остатки на карте раз в месяц попробуйте конвертировать в золото в микрограммах через банковское приложение. Тенге со временем теряет покупательную способность, а золото эту потерю компенсирует. Микропокупки незаметны, но через год превращаются в реальный актив.

"Серебряный век"

Вместо того, чтобы хранить деньги в украшениях, которые сложно быстро продать, разумнее рассматривать серебряные инвестиционные монеты. Это ликвидный товар, который можно реализовать почти в любой момент. В удачные периоды стоимость таких активов способна расти в разы. Например, с начала 2026 года серебро прибавило в цене 40%. Так что покупка металла – не просто способ быстро разбогатеть, а еще и форма страхового запаса.

"Токен-кочевник"

Здесь речь идет не о спекуляциях, а о небольшом защитном инструменте. Например, условно "лишние" 10 тысяч тенге можно направлять в стейблкоины, привязанные к доллару. Это снижает зависимость от скачков тенге и позволяет получать несколько процентов годовых на простых накопительных сервисах. Ключевое слово здесь – небольшая доля.

"Семейный аким"

Раз в месяц стоит устраивать домашний бюджетный совет. Спокойно и без ажиотажа обсуждать, сколько семья зарабатывает, сколько тратит и сколько откладывает. Минимум 20% дохода направляется в "фонд мечты" – на автомобиль, путешествие, образование или запуск своего дела. Когда деньги становятся предметом диалога, а не табу, они перестают разрушать отношения и начинают работать на цели.

Если внедрить хотя бы часть этих привычек, за полгода можно накопить сотни тысяч тенге даже при среднем доходе. А дальше начинает работать главный союзник – время.

Советы от финансиста Арсена Темирбаева

В юности мама будущего финансиста научила его простым правилам. Вот они пунктиром:

Если в паре работают двое, живите на доход одного, а доход второго полностью откладывайте.

Если спрашивают о подарках, не стесняйтесь просить практичные вещи или деньги.

Если есть возможность взять недвижимость в ипотеку под низкий процент как молодая семья, берите и сдавайте – пусть арендаторы оплачивают за вас кредит.

Если положен налоговый вычет, обязательно получите его.

Если предлагают подработку, соглашайтесь.

"Следуя этому пути, через один-два десятка лет у вас будет выплаченная недвижимость и спокойная обеспеченная жизнь. Проверено на себе". Арсен Темирбаев

Где взять энергию?

Финансовый консультант Аман Алимбаев предлагает начать путь к деньгам с очищения пространства. Главное, по его мнению, не добавлять себе новых целей, а просто убрать лишнее. Составьте себе список под названием "Я не хочу!".

Я не хочу жертвовать здоровьем ради бизнеса.

Не хочу залипать в телефоне вместо прогулок и разговоров с близкими.

Не хочу начинать день без списка главных задач.

Не хочу сравнивать свою реальную жизнь с фейковыми картинками из соцсетей.

"Даже пока писал этот список, стало легче. Как будто появилось свободное место. А в новое место всегда приходит новая энергия". Аман Алимбаев

Богатство редко появляется одним рывком. Чаще оно вырастает из тихих привычек, которые сначала почти незаметны, но через несколько лет меняют все, полагают экономисты.

Ранее мы рассказали, как отучиться жить "от зарплаты до зарплаты" и научиться экономить.