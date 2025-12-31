Три 22-летних друга стали самыми молодыми миллиардерами в мире

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей до 40 лет, заработавших состояние самостоятельно. В него вошли три 22-летних предпринимателя – самые молодые миллиардеры планеты, сообщает Zakon.kz.

По данным Forbes, американские предприниматели Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха были друзьями со школы, в 2023 году они основали стартап Mercor по подбору персонала с использованием ИИ.

По задумке молодых людей, такой рекрутинг должен помочь снизить влияние субъективных ощущений при оценке кандидатов, претендующих на работу в компании.

Если при собеседовании с HR-специалистом многое зависит от человеческого фактора, то наличие стартапа помогает тщательно оценить профессиональные навыки человека, утверждают разработчики.

После оценки их компании инвесторами в октябре 2025 года они стали "самыми молодыми миллиардерами, достигшими успеха своими силами", пишет журнал. Состояние каждого из них Forbes оценил в 2,2 млрд долларов.

В 2008 году самым молодым миллиардером по версии Forbes стал 23-летний Марк Цукерберг.

