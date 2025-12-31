#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.57
591.68
6.42
Мир

Три 22-летних друга стали самыми молодыми миллиардерами в мире

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 06:30 Фото: pexels
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей до 40 лет, заработавших состояние самостоятельно. В него вошли три 22-летних предпринимателя – самые молодые миллиардеры планеты, сообщает Zakon.kz.

По данным Forbes, американские предприниматели Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха были друзьями со школы, в 2023 году они основали стартап Mercor по подбору персонала с использованием ИИ.

По задумке молодых людей, такой рекрутинг должен помочь снизить влияние субъективных ощущений при оценке кандидатов, претендующих на работу в компании.

Если при собеседовании с HR-специалистом многое зависит от человеческого фактора, то наличие стартапа помогает тщательно оценить профессиональные навыки человека, утверждают разработчики.

После оценки их компании инвесторами в октябре 2025 года они стали "самыми молодыми миллиардерами, достигшими успеха своими силами", пишет журнал. Состояние каждого из них Forbes оценил в 2,2 млрд долларов.

В 2008 году самым молодым миллиардером по версии Forbes стал 23-летний Марк Цукерберг.

Ранее сообщалось, что в Китае родители заставляют детей жениться с помощью рыдающих одиноких женщин из ИИ-видео.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Forbes назвал самую молодую женщину-миллиардера в мире
07:30, 06 декабря 2025
Forbes назвал самую молодую женщину-миллиардера в мире
Определился самый молодой миллиардер в мире
06:55, 10 октября 2025
Определился самый молодой миллиардер в мире
Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа
01:33, 26 апреля 2025
Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: