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Копить на учебу можно с детства: чем выгодна программа "Келешек"

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 15:00 Фото: Zakon.kz
Когда начать копить на учебу ребенку? Каждый родитель решает это сам. Но благодаря программе "Келешек" станет проще откладывать деньги на образование. Делать взносы можно будет даже самыми небольшими суммами, передает Zakon.kz.

Как только в Казахстане появилась программа "Келешек", у населения возникло множество вопросов. Начало хорошее, но как действовать дальше?

"Сейчас уже известно, что первые накопления родители могут делать своим детям в конце 2024 года. Плюс, в эти вклады внесет свою финансовую помощь и государство. Таким образом, заработает единый механизм, позволяющий получить качественное образование нашим детям", – говорит завкафедрой "Права и сервиса" Кызылординского открытого университета "Ашык" Маржан Бисенова.

Как рассказывает эксперт, благодаря своему многолетнему опыту она знает, как важно иметь первые деньги на получение образования. Работая в частном учебном заведении много лет, она видит, какие проблемы возникают при оплате за обучение. Многим приходится брать кредиты в банках различного уровня. А ведь можно было вообще не влезать в долги, если бы за много лет до окончания учебы родители начали копить.

"Не каждый учащийся получает грант или получает аттестат особого образца. Тем не менее большинство выпускников все же хотят продолжить учебу после окончания школы. Поэтому "Келешек" доступна даже тем семьям, в которых нет большого заработка. Можно копить частями, вносить небольшие суммы. Это ведь лучший вариант, чем вообще не собирать никаких денег. Если даже к 18 годам на вкладе не будет доставать какой-то суммы, то участнику программы дадут возможность получить дифференцированный образовательный грант", – говорит Маржан Бисенова.

О доступности программы узнает все больше казахстанцев. В СМИ рассказывается обо всех аспектах "Келешек". В обществе на этот счет разные мнения, ведь все, что связано с образованием, обсуждается долго и всесторонне.

"Мой сын сейчас учится в частной школе, перешел в 6 класс. Мне хотелось бы, чтобы он учился в хорошем вузе, получил экономическое образование, стал высококлассным специалистом. Если вдруг ему не хватит государственного гранта на обучение, то я смогу оплатить ему учебу в том вузе, в котором он захочет учиться. Если в конце года уже можно будет начать вносить деньги на счет, то я буду в первых рядах участников. Пока я сама молода и работаю, имею возможность откладывать не только минимальный взнос, но и более крупные вложения", – говорит кызылординка Сауле Амарова.

Как считает женщина, главное в этой программе и то, что можно копить на учебу частями и нет определенной суммы. Ведь у разных семей разные финансовые возможности. Благодаря накоплениям многие семьи будут планировать будущее своих детей.

Согласно этой образовательной программе, от государства есть свой стартовый капитал. И он разный. Например, для семей, которые относятся к категории социально уязвимых, стартовый капитал будет больше в два раза, чем у других участников. Даже если родитель-вкладчик умрет, то его ребенок получит то, что накопил при жизни его родитель.

Накопления на учебу в будущем не обесценятся, так как защита от инфляции тоже предусмотрена. Специалисты подскажут, как надо копить, имея на руках даже небольшие деньги.

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