Какие иностранные валюты выросли больше доллара и евро по итогам третьего квартала года

По итогам третьего квартала большинство иностранных валют стали дороже по отношению к тенге. Какие из них подорожали больше, чем доллар и евро, в материале Zakon.kz.

Согласно статданным Национального банка РК, по итогам сентября официальный обменный курс доллара составил 479,94 тенге, по сравнению с августом он подорожал на 0,34%. В то же время за третий квартал 2024 года средний обменный курс доллара составил 477,65 тенге, это на 6,68% больше, чем за второй квартал года, когда средний курс доллара сложился на уровне 447,7 тенге.

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Средний обменный курс евро за третий квартал вырос до 524,3 тенге. Для сравнения: во втором квартале 2024 года курс евро составлял 482,1 тенге. При этом по итогам сентября официальный обменный курс валюты был равен 532,86 тенге (+1,33% с августа).

По сравнению со вторым кварталом, в третьем в процентном выражении больше всего подорожал малазийский ринггит на 13,2% до 107,2 тенге. Официальный курс тайского бата вырос на 12,36%, с 12,21 тенге во втором до 13,72 в третьем квартале. Швейцарский франк прибавил 11,27% до 551,13 тенге, японская йена – 11,1% до 3,2 тенге.

При этом в абсолютном выражении самой подорожавшей валютой стал кувейтский динар, который вырос на 105,4 тенге по сравнению со вторым кварталом до 1563,12 тенге. Швейцарская валюта здесь также стала лидером, прибавив за квартал 55,8 тенге. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов Соединенного Королевства, его обменный курс в третьем квартале составил 620,19, что на 54,9 тенге больше, чем во втором.

Стоит отметить, что за квартал никак не изменился обменный курс бразильского реала, оставшись на отметке 86,09 тенге за единицу валюты. Единственной подешевевшей валютой стал мексиканский песо. Он снизился на 2,8% до 25,3 тенге в третьем квартале 2024 года.

К слову, китайский юань за рассматриваемый период вырос на 7,8% до 66,64 тенге, а российский рубль – на 8,4%, составив 5,37 тенге.

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