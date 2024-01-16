Экономисты рассказали, где выгоднее хранить деньги казахстанцам

Куда выгоднее вложить деньги в 2024 году? С таким вопрос обратился Zakon.kz к казахстанским экономистам. При этом мнения экспертов сошлись на том, деньги нужно хранить на депозитах, так они станут наиболее оптимальным и выгодным вложением.

Сегодня многие казахстанцы уже задумываются о получении пассивного дохода, помимо основного. Сама мысль очень заманчивая – деньги генерируют деньги, без особых усилий со стороны человека. Наиболее предприимчивые казахстанцы, их еще называют розничными инвесторами, уже давно освоили необходимые финансовые инструменты и вкладывают свои средства.

Казахстанские эксперты рассказали о наиболее выгодных способах вложить свои деньги в 2024 году.

Депозиты

По словам экономиста Вячеслава Додонова, в этом году лучше всего вкладывать деньги в тенговые депозиты.

"Потому что по ним все еще достаточно высокие ставки, порядка 15% – это очень хорошие условия. Я думаю, что для 95% граждан – это лучшее решение. Поэтому как бы банально это не звучало, но тенговый депозит, наверное, самый идеальный вариант для инвестиций на этот год", – сказал Вячеслав Додонов.

В свою очередь глава Евразийской ассоциации франчайзинга (Kazfranch) Бекнур Кисиков отметил, что необходимо диверсифицировать свои инвестиции.

"На данный момент депозиты являются наиболее привлекательными, потому что банки дают хорошие 14–15%. Не каждая инвестиция, не каждая акция может дать такой процент. Поэтому пока, я думаю, что депозиты являются хорошим инструментом для вклада. Другое дело, что депозиты в прошлом году даже не покрывали инфляции. Но надеюсь, что в этом году не будет сильной инфляции и поэтому депозиты будут выгодными", – считает Кисиков.

Золото

Что касается золота, то по словам Вячеслава Додонова, оно очень активно росло в прошлом году.

"После любого интенсивного роста, ожидать его продолжения всегда немного трудно, поэтому может быть золото и не стоило бы рассматривать как привлекательный актив", – высказался он.

Однако Бекнур Кисиков считает, что золото само по себе – неплохой инструмент для инвестиций.

"Видите, если это депозит, то там видно психологически как растет процент. А золото, мы можем знать, что оно растет в цене, но оно не приносит такого психологического инвестиционного эффекта. Плюс золото подвержено сезонным колебаниям, в среднем оно дает прироста около 5% годовых. Золото подходит для инвестиций, если человеку просто нужно куда–то положить деньги, и чтобы они не обесценились. Затем, когда они понадобятся, можно просто продать его", – говорит Кисиков.

Это тихая инвестиция, не такая динамичная как депозит, добавил эксперт. Однако он также подчеркивает, что инвестировать в золото хорошо, но в целом интерес к нему в мире падает и неизвестно какой будет спрос на него в течение 10 лет.

"Может он вообще упадет. Тем более, мы видим, что сегодня даже ювелирные украшения в мире все больше обходятся без золота. Поэтому я бы сказал, что золото – это такой средний инструментарий для инвестиций, не самый лучший", – отметил Бекнур Кисиков.

Акции

По поводу акций экономист Вячеслав Додонов считает, что фондовый рынок всегда предлагает казахстанцам большие возможности для удачных инвестиций. Но тут проблема в том, что это требует хорошей квалификации со стороны инвесторов и акции надо отбирать индивидуально.

"Они же разные бывают, какие–то могут принести вам доход, а какие–то убытки. Такие инвестиции связаны с риском попадания в убыточное состояние ваших активов, либо придется долго ждать, когда цена выйдет в плюс. Поэтому в акции я бы не рекомендовал большинству граждан вкладываться, потому что даже профессиональные управляющие далеко не всегда на них зарабатывают. Поэтому акции – да, но только для небольшого количества продвинутых и специально обученных людей", – подчеркнул Вячеслав Додонов.

В свою очередь Бекнур Кисиков уверен, что акции – это мощный инструмент для инвестиций, но к нему нужно подходить с умом. Также экономист полагает, что у акций казахстанских компаний будет большой рост.

"Другое дело если человек инвестирует на международном фондовом рынке, тут конечно есть риски и свои нюансы. Но сегодня практически в каждом банке есть свои инвестиционные брокерские компании, и они подскажут, как приобрести достаточно хорошие акции. Некоторые бумаги могут расти до 20–25% в год. Но здесь есть определенные риски, потому что акции могут также и упасть. Но если сравнивать с депозитами, то в акциях может намного больше повезти", – считает Бекнур Кисиков.

Приводя в пример акции Теслы, эксперт отмечает, что если инвестор купил ее акции когда компания была еще неизвестной, то, возможно, он сейчас миллионер. То есть здесь, с точки зрения эксперта, можно рискнуть и хорошо заработать в отличие от депозитов, которые не дадут такой сильной прибыли

Недвижимость

По мнению Вячеслава Додонова, казахстанцы традиционно рассматривают недвижимость в качестве инвестиций. Однако, по мнению экономиста сегодня вкладывать деньги в недвижимость не самая хорошая идея.

"Цены на квартиры в течение 2–3 последних лет регулярно росли, но там были особые факторы, которые на это влияли и сейчас они уже утрачивают свое влияние на рынок. Речь идет о разрешении на изъятие пенсионных денег, большая часть казахстанцев уже взяла свои деньги и сейчас потенциал дальнейших изъятий уже невелик. Соответственно, этот фактор уже не может дальше двигать цену", – сказал Додонов.

Кроме того, по его словам, на цену на жилье всегда влияла льготная ипотека субсидируемая государством.

"Но сейчас эти программы уже потихоньку сворачиваются и сокращаются в объемах поэтому этот фактор тоже теперь не будет оказывать влияния на цены на недвижимость. Поэтому я думаю, что недвижимость – это не лучший способ инвестирования", – пояснил Додонов.

Глава ассоциации франчайзинга Бекнур Кисиков отмечает, что в целом, сейчас интерес к инвестициям в жилье падает.

"Во–первых, потому что недвижимость стала дорогой, и не каждый может себе позволить купить квартиру и держать ее как инвестицию. Во–вторых, сейчас стало много скандалов в жилых комплексах, особенно в Алматы, где то воды нет, то дома сносят и т.д. Поэтому сейчас недвижимость хоть и является перспективным направлением, но это больше интересно тем, кто занимается арендой или девелоперской деятельностью. А просто вложить в нее деньги и ждать, что она вырастет в цене, я считаю, это не очень разумно", – пояснил Кисиков.

Потому что в целом, по его словам, недвижимость достигла своего пика.

"И вообще неизвестно как поведет себя недвижимость в ближайшее время, когда ипотеки становится все меньше и в условиях всеобщего декларирования. Ведь страна движется в сторону прозрачности и многим придется показывать, откуда у него недвижимость, на какие средства куплена и т.д. В этих условиях недвижимость, наверное, не самый лучший инструмент", – считает эксперт.

Какие еще варианты

Вячеслав Додонов ответил также на вопрос о криптовалютах. Экономист считает, что этот актив оторван от реального фундаментального содержания, поэтому его успех прогнозировать невозможно.

"С тем же успехом можно прогнозировать ставки в казино. Я не считаю, что ее движение можно рационально прогнозировать", – высказался эксперт.

Что касается инвестиций в коллекционные вещи, по его словам, у них есть свой специфический рынок с еще более сложным ценообразованием, чем даже на фондовом рынке. Потому чтобы инвестировать на этом рынке, необходимо быть узким специалистом.

"Потому что вы не можете просто купить картину, не будучи профессиональным искусствоведом и надеяться, что она вырастет в цене", – отмечает экономист.

По его словам, это же относится и к другим видам инвестиций – книгам, антиквариату, нумизматике или баллетристике и пр. Все требует специальных знаний. Но в целом, с точки зрения эксперта все эти вещи не должны рассматриваться как объект инвестиций.