Доллар на минимумах с 2022 года: почему американская валюта слабеет и выгодно ли это Казахстану

Мировой валютный рынок штормит: индекс доллара (DXY) пробил очередное дно, опустившись к отметкам, которых инвесторы не видели с начала 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Что происходит с долларом?

На фоне политической неопределенности в США, давления со стороны Дональда Трампа и ожиданий по ставке ФРС американская валюта теряет статус безусловной "тихой гавани".

Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, индекс доллара удерживается вблизи отметки 96 после серии снижений. Падение за год составило около 11%.

Сейчас фон для американской валюты остается "медвежьим". С одной стороны, на рынок давит политика. Президент США Дональд Трамп открыто заявил, что его не беспокоит текущее ослабление нацвалюты. По его словам, он мог бы заставить курс "расти или падать как йо-йо", но предпочитает, чтобы рынок сам нашел справедливый уровень. Администрация Белого дома дает понять: слабый доллар выгоден для поддержки американского экспорта.

С другой стороны, инвесторы нервничают из-за внутренних проблем. Министерство юстиции США начало расследование в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла из-за расходов на ремонт штаб–квартиры. Это добавляет неопределенности в вопросе монетарной политики.

Для справки: Индекс доллара (DXY) – это показатель ценности доллара США по отношению к корзине из шести иностранных валют стран – основных торговых партнеров США (евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Когда индекс падает, это означает, что доллар слабеет на глобальной арене.

Фото: Zakon.kz

Что будет со ставкой ФРС?

По данным аналитиков, Федеральная резервная система США на ближайшем заседании, скорее всего, сохранит ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых (точнее узнаем сегодня около полуночи). Несмотря на давление Трампа, требующего дешевых кредитов, эксперты Bloomberg и Deutsche Bank прогнозируют первое снижение ставки не ранее июня или даже сентября 2026 года. Причина – "липкая" инфляция, которая не замедляется так быстро, как хотелось бы регулятору.

Однако рынок играет на опережение. Премия по опционам, ставящим на падение доллара, достигла максимума с 2011 года. Трейдеры ожидают, что США могут пойти на совместные интервенции с Японией, чтобы поддержать йену и еще больше ослабить доллар.

Казахстанский аспект: ловушка сырьевой экономики

Как ситуация с дешевеющим долларом отразится на нас? Казалось бы, падение DXY должно укреплять тенге, что радует потребителей. Однако финансист Арсен Темирбаев предупреждает: для сырьевой экономики все не так однозначно.

По мнению эксперта, специфика Казахстана как крупного поставщика энергоресурсов создает двоякую ситуацию. При стабильном мировом спросе ослабление национальной валюты (тенге) позволяет наращивать экспортную выручку в пересчете на местные деньги. Но обратная сторона медали – удорожание импорта.

"Страна критически зависит от зарубежных технологий и оборудования, и их покупка при слабом тенге становится бременем". Арсен Темирбаев

Эксперт подчеркивает, что интервенции Нацбанка лишь временно сглаживают углы, но не лечат "хронические болезни" экономики – раздутые бюджетные траты и структурные перекосы. Для спекулянтов волатильность тенге – это шанс заработать, а вот для серьезных иностранных инвесторов – красный флаг, отпугивающий от вложений в "долгие" проекты.

Другими словами, если доллар падает, а тенге укрепляется, выигрывают простые граждане и импортеры. Импортные товары (от продуктов до техники) дорожают медленнее или дешевеют, население может купить больше валюты и товаров за те же тенге.

При этом проигрывает государство. Если доллар стоит дешево, то при конвертации выручки в тенге бюджет получает меньше денег. Поэтому Нацбанк, вероятнее всего, продолжит политику сглаживания, не допуская резкого укрепления нацвалюты, даже если доллар продолжит слабеть на мировых рынках.

Ранее мы рассказали, стоит ли сегодня покупать доллары.