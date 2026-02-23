Экономист объяснил, что может обрушить курс тенге

Текущий курс тенге остается в зоне относительной устойчивости, однако среднесрочные риски сохраняются. По оценкам аналитиков, базовый сценарий для пары USD/KZT – не резкая девальвация, а плавное ослабление при условии ухудшения внутренних или внешних параметров, сообщает Zakon.kz.

Где рынок видит доллар

О том, какие факторы способны изменить траекторию курса, рассказал экономист Эльдар Шамсутдинов.

По словам специалиста, мировые банки позитивно смотрят на тенге. В частности, Bank of America закладывает курс USD/KZT на уровне 500 тенге в первом квартале 2026 года и около 520 тенге в период 2026-2027 годов. При текущем спотовом курсе около 496 тенге это означает рост всего на 0,8% до первой цели и примерно на 4,8% до уровня 520 тенге.

При этом краткосрочный ориентир рынком уже фактически достигнут.

"BofA видит USD/KZT на уровне 500 тенге в первом квартале 2026 года и около 520 тенге в 2026-2027 годах. При текущем споте 496 тенге это всего плюс 0,8% до первой цели и около плюс 4,8% до 520. Краткосрочная отметка практически достигнута, среднесрочная предполагает умеренное, но устойчивое ослабление". Эльдар Шамсутдинов

Как рынок оценивает Казахстан

По суверенной стратегии Bank of America Казахстан находится в категории Overweight (это означает рекомендацию держать бумаги страны в портфеле в доле выше средней по рынку).

В десятилетнем сегменте суверенных еврооблигаций Z-spread (разница доходности между казахстанскими облигациями и безрисковыми бумагами США) составляет около 130 базисных пунктов. Формальный рейтинг страны – BBB, тогда как подразумеваемый рынком рейтинг оценивается на уровне BBB+, то есть примерно на 1,1 ступени выше.

По словам Шамсутдинова, рынок в целом оценивает Казахстан лучше, чем рейтинговые агентства.

"Рынок через спреды оценивает кредитный профиль Казахстана немного выше формального рейтинга, спреды отражают доверие к макрорамке. Но при этом S&P в феврале сохранило рейтинг на уровне BBB- и не стало его повышать, что снижает вероятность быстрого притока капитала на ожиданиях апгрейда". Эльдар Шамсутдинов

Важно понимать, что на фоне других развивающихся стран Казахстан выглядит более чем устойчиво. Его Z-spread на уровне 130 б.п. заметно ниже, чем, например, у Бразилии (224 б.п.), Турции (288 б.п.) или Колумбии (305 б.п.). Это указывает на то, что Казахстан не находится в группе стран с повышенным стрессом.

О кризисе не может быть и речи

Индекс денежных и финансовых условий MFCI (индикатор, показывающий, насколько жесткими или мягкими являются финансовые условия в экономике) остается в положительной зоне около +0,4 к среднему значению, что соответствует режиму умеренно-жестких условий.

Исторически при таких значениях курс USD/KZT, как правило, укладывается в диапазон плюс-минус 4-5% от равновесного уровня.

При инфляции 9-10% в год и базовой ставке 16-18% реальная ставка составляет порядка 6-8 процентных пунктов. В прошлые периоды такие параметры не соответствовали фазе системной девальвации.

Где сосредоточены главные риски

Ключевые внутренние риски находятся в кредитном и фискальном канале. Рост кредитования свыше 20% в год и расширение бюджетного импульса постепенно снижают жесткость финансовых условий и повышают давление на курс.

Чтобы траектория к 520 тенге за доллар стала базовой, необходим один или несколько триггеров:

ускорение инфляции до 11-12% без ответного ужесточения политики,

устойчивое падение цен на нефть ниже 70 долларов за баррель и снижение объемов добычи,

более агрессивное расширение бюджетных расходов.

Пока эти условия не реализованы.

Что делают глобальные инвесторы

Дополнительным сигналом в пользу относительной устойчивости тенге стала позиция Goldman Sachs. 18 февраля банк открыл длинную позицию (ставка на рост) по корзине валют развивающихся стран против доллара США: TRY, NGN, GHS и KZT в равных долях.

Это стратегия carry trade – инвесторы занимают средства в валютах с низкими процентными ставками и размещают их в странах с более высокой доходностью, зарабатывая на разнице ставок.

При ставке ФРС 3,50-3,75% дифференциал с двузначными ставками в Турции, Нигерии, Гане и Казахстане формирует потенциальный годовой carry порядка 9-12% и выше. Целевая доходность корзины – 7,5%, стоп-уровень – минус 3,5%, текущий результат – около минус 0,3%.

Что происходит с курсом сейчас

Курс доллара к тенге завершил прошлую неделю резким скачком примерно на 1,3%. На 23 февраля 2026 года официальный курс составляет 494,66 тенге за доллар США. На рынке Forex доллар торгуется около 495,7 тенге.

Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова ранее отмечала, что с начала года тенге укрепился на 3,3%. В январе спрос на иностранную валюту сократился до 5,8 млрд долларов против 7,9 млрд долларов в декабре 2025 года.

Таким образом, на текущем этапе рынок не видит условий для резкого обвала тенге. Базовый сценарий – колебания курса вблизи текущих уровней с периодическими всплесками волатильности.

Однако при ускорении инфляции, усилении бюджетного импульса или ухудшении внешней конъюнктуры умеренный дрейф в сторону 520 тенге за доллар может постепенно стать для рынка основной траекторией.

Ранее мы рассказали, каким может быть курс доллара к 1 марта 2026 года.