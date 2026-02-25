Нефть держится у максимумов на фоне переговоров Ирана и США: что это значит для Казахстана

Цены на нефть остаются вблизи шестимесячных максимумов на фоне эскалации в Персидском заливе. Для Казахстана, чья экономика и бюджет напрямую зависят от нефтяных доходов, это имеет огромное значение, сообщает Zakon.kz.

Очень нервный рынок

Согласно последним данным с биржи ICE Futures Europe в Лондоне, котировки Brent сегодня удерживаются в районе 71 доллара за баррель, WTI – в районе 66 долларов. На прошлой неделе Brent поднималась выше 72 долларов – максимум с июля 2025 года. Рост был связан с опасениями возможного конфликта между США и Ираном. Всего же за неделю нефть марки Brent набрала 1,81% стоимости, за месяц – 9,16%, а за три месяца – около 14%.

Однако, как сообщают источники со ссылкой на Reuters, рынок остается "очень нервным". Вашингтон и Тегеран готовятся к третьему раунду переговоров по ядерной программе. Иран сигнализирует о готовности к уступкам в обмен на снятие санкций. Если напряженность снизится, часть "геополитической премии" из цены нефти может уйти.

Дополнительную неопределенность создает тарифная политика президента Дональда Трампа. Решения Верховного суда США, частичная приостановка тарифов и заявления о возможном повышении временной ставки до 15% усилили нестабильность на рынках. Инвесторы не понимают, каким будет реальный эффект для мировой экономики, а значит – и для спроса на сырье.

Фото: Zakon.kz

О дешевой нефти придется забыть

На этом фоне Goldman Sachs (крупнейший американский инвестиционный банк с активами более 1,8 триллиона долларов на балансе и с триллионами долларов в управлении финансовых ресурсов. – Прим. ред.) повысил прогнозы на четвертый квартал 2026 года.

Банк ожидает, что средняя цена Brent за 2026 год составит около 64 долларов вместо прежних 56.

Причина пересмотра – более низкие запасы нефти в странах ОЭСР. При этом банк по-прежнему закладывает профицит предложения в 2026 году на уровне 2,3 млн баррелей в сутки. То есть нефти на рынке, по оценке аналитиков, будет больше, чем спроса.

Отдельно отмечается пересмотр прогноза добычи по ряду стран, включая Казахстан. Ожидания по поставкам из РК были снижены из-за фактического недобора объемов. Это важный сигнал: если крупнейшие международные банки корректируют прогноз добычи Казахстана вниз, это автоматически влияет на оценки экспортной выручки и притока валюты в страну.

Goldman также ожидает, что ОПЕК+ начнет постепенно увеличивать добычу во втором квартале 2026 года, поскольку запасы в странах ОЭСР не демонстрируют существенного роста.

При этом сохраняются риски снижения цен – на 5 долларов для Brent и на 8 долларов для WTI – если санкции против Ирана или России будут смягчены и на рынок выйдут дополнительные объемы нефти.

В более долгосрочном горизонте банк видит умеренное восстановление цен. В 2027 году Brent может в среднем стоить около 65 долларов, а к декабрю 2027 года – приблизиться к 70 долларам на фоне устойчивого спроса и замедления роста предложения.

Что это означает для Казахстана

Для бюджета Казахстана нефть по 70 долларов и нефть по 60 – это принципиально разные сценарии. При более низких ценах усиливается давление на тенге, увеличивается потребность в трансфертах из Нацфонда и растет дефицит бюджета.

Сейчас рынок балансирует между двумя силами. С одной стороны – геополитика и сокращенные запасы, которые поддерживают цены. С другой – потенциальный профицит предложения и риск замедления мировой экономики из-за торговых конфликтов.

Если переговоры США и Ирана приведут к смягчению санкций, дополнительная нефть может охладить рынок. Если же напряженность усилится, котировки способны удержаться выше 70 долларов.

Для Казахстана ключевой вопрос не в краткосрочных скачках, а в устойчивости цен в диапазоне 60-65 долларов. Именно этот уровень ближе к базовым сценариям крупных банков и может стать реальностью в 2026 году.

Отметим, что нефтяной сектор остается главным локомотивом экономики страны: на долю "черного золота" приходится 51% всей экспортной выручки Казахстана. В 2025 году Казахстан экспортировал 76 миллионов тонн нефти в 29 стран мира. Общая сумма сделок в 2025 году составила 39,88 миллиарда долларов.

