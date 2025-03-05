Цены на нефть падают: как это угрожает экономике Казахстана

Рынок нефти снова лихорадит: котировки Brent опустились до 70 долларов за баррель, что является минимальным значением с начала года. Как снижение цен на ресурс отразится на экономике Казахстана, чья зависимость от нефтяных доходов остается высокой – в материале Zakon.kz.

Последствия для бюджета

Отметим, что ОПЕК+ объявил о постепенном увеличении добычи с апреля 2025 года, что способствовало давлению на цены нефти.

За последние 10 месяцев цена нефти Brent снизилась почти на 28% – с 91,17 до 70,86 доллара США за баррель.

Снижение цен на ресурс традиционно негативно сказывается на бюджете Казахстана, поскольку доля нефтегазового сектора в доходах государства превышает 40%. В условиях ослабления нефтяных котировок возможны корректировки бюджетных расходов, увеличение дефицита и снижение курса тенге.

По данным правительства РК, прогноз средней цены нефти на 2025 год снижен до 75 долларов за баррель, а на 2026 год – до 74. Однако текущая рыночная динамика может внести коррективы в эти прогнозы. При этом аналитики из МНЭ РК и так ожидают повышенный рост инфляции в 2025 году до 10%.

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Девальвация тенге: угроза или возможность?

Несмотря на давление внешних факторов, курс тенге по отношению к доллару остается в районе 500 KZT/USD. Экономист Галымжан Айтказин видит в этом еще одну "скрытую угрозу".

"Несмотря на все эти негативные экономические события, обменный курс тенге к доллару США продолжает топтаться на уровне 500, что выглядит как "сдерживание" курса для недопущения его укрепления вслед за рублем, но теперь масса "негатива" из внешних рынков может вполне развернуть его". Галымжан Айтказин

Если давление на тенге усилится, возможен пересмотр денежно-кредитной политики страны. Нацбанк уже в своем опросе экспертного сообщества повысил прогноз по базовой ставке на 2025 год с 12,5% до 14,7%, что указывает на готовность к ужесточению монетарных условий в ответ на инфляционные риски.

Политика ОПЕК+ и позиция Казахстана

Казахстан – активный участник ОПЕК+, и его добыча традиционно превышала согласованные квоты. В 2025 году страна должна ограничить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки, что становится проблематичным, учитывая рост производства на крупнейших месторождениях, таких как Тенгиз, подчеркивает Айтказин.

Увеличение добычи ОПЕК+ показывает смену стратегии картеля: акцент делается не на поддержание цен, а на защиту рыночной доли. Однако этот шаг встретил негативную реакцию со стороны инвесторов, что усилило давление на нефтяные котировки.

Что говорит Минэнерго?

Между тем глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге 26 февраля рассказал, готово ли его министерство к падению цен на нефть. Журналисты поинтересовались, какой нижний порог цены на нефть будет критичным для Казахстана.

"По диапазону цены – для Казахстана и для всех производителей нефти, в том числе на уровне консультаций, которые мы проводим в рамках ОПЕК+, диапазон 75-85 долларов за баррель комфортный для того, чтобы поддержать добычу и обеспечить соответствующие инвестиции для поддержания планки в будущем". Алмасадам Саткалиев

Министр подчеркнул, что у правительства есть различные сценарии цен на нефть, при которых будут предприняты соответствующие меры.

В конце отметим, что, несмотря на то, что Казахстан проводит диверсификацию экономики, уходя от "ресурсной зависимости", продажа нефти играет огромную роль в республиканском бюджете. Какими будут цены на "черное золото" в 2025 году, можно прочитать здесь.