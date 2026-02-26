Россия или Казахстан: где выгоднее работать слесарям, сантехникам и сварщикам

Рынок труда рабочих профессий в РК перестал быть низкооплачиваемым. В феврале 2026 года предложения по слесарям, сантехникам и сварщикам варьируются от 130 тыс. до 1,5 млн тенге в месяц. Причем максимальные ставки уже сопоставимы с доходами банковских менеджеров, сообщает Zakon.kz.

Средние зарплаты в столицах

По данным сайтов актуальных вакансий (февраль 2026 года), средние предложения в Алматы выглядят так:

слесарь – 314 тыс. тенге;

сантехник – 353 тыс. тенге;

сварщик – 401 тыс. тенге.

В Астане уровень немного выше по ряду позиций:

слесарь – 340-360 тыс. тенге;

сантехник – 370-400 тыс. тенге;

сварщик – 420-450 тыс. тенге.

Разница объясняется более высокой долей государственных и инфраструктурных проектов, а также активной строительной динамикой столицы.

Это был средний уровень, а диапазоны зарплат – значительно шире.

Алматы:

слесарь: 170-800 тыс.;

сантехник: 130 тыс. – 1,5 млн;

сварщик: 300 тыс. – 1,2 млн и выше.

Астана:

слесарь: 200-700 тыс.;

сантехник: 250-700 тыс.;

сварщик: 350 тыс. – 1 млн и выше.

Формально сварщики лидируют по среднему уровню дохода в обеих столицах. Это отражает дефицит квалифицированных специалистов и высокий спрос со стороны строительства, промышленности и инфраструктурных проектов.

При этом "миллионные" предложения остаются верхним сегментом рынка – они доступны в основном специалистам с высоким разрядом, сертификатами и опытом работы на сложных объектах.

Где платят еще больше?

Максимальные зарплатные предложения фиксируются в нефтегазовых регионах – Атырау и Актау, а также в Алматы на крупных промышленных проектах.

Слесари:

800-900 тыс. тенге;

до 1 млн тенге на вахте.

Сантехники:

до 1,5 млн тенге (монтажники с допусками и опытом 3+ лет);

700-800 тыс. на вахте.

Сварщики:

1,2-1,5 млн тенге (вахта, 6-й разряд, НАКС, TIG/аргон);

910-1200 тыс. для универсалов;

800-1000 тыс. для цеховых аргонщиков.

Именно сварщики остаются лидерами по потолку доходов. На сложных объектах их ставка может удваиваться за счет надбавок и переработок.

Таким образом, "миллионные" зарплаты – это не массовый рынок, а верхние 5-10% предложений, в основном в нефтегазе и на вахте.

Что дает рост дохода?

Максимумы по зарплатам достигаются при сочетании нескольких факторов:

Опыт 5+ лет – переход из сегмента 300-400 тыс. в 700 тыс. и выше.

6-й разряд и профильные сертификаты (НАКС, TIG/аргон) – прибавка 200-500 тыс.

Вахтовый режим – фактическое удвоение дохода.

Надбавки за высотные и опасные работы – дополнительно 100-500 тыс.

Таким образом, разница между новичком и топ-специалистом может превышать миллион тенге в месяц.

Перегрев или дефицит?

Рост доходов рабочих профессий связан не с "перекосом", а с дефицитом квалифицированных кадров. Стройка, промышленность и нефтегаз конкурируют за специалистов, особенно за сварщиков высокой квалификации.

При этом рынок рабочих профессий в Казахстане стал высокодифференцированным.

Слесарь или сантехник без опыта по-прежнему зарабатывает 200-350 тыс. тенге. Но специалист с разрядом, сертификатами и готовностью работать на вахте может выйти на 1-1,5 млн тенге в месяц.

Главный фактор сегодня – не профессия как таковая, а квалификация и формат занятости. Именно они определяют, останется ли доход в массовом диапазоне или перейдет в верхний сегмент рынка.

Россия платит больше – но всегда ли это выгоднее?

Если сравнивать номинальные зарплаты, российский рынок труда выглядит более привлекательным. При курсе 1 рубль = 6,4 тенге слесари в крупных городах России получают 80-120 тыс. рублей в месяц, что эквивалентно 512-768 тыс. тенге. Сантехники – 90-140 тыс. рублей, или 576-896 тыс. тенге. Сварщики – 120-200 тыс. рублей, что соответствует 768 тыс. – 1,28 млн тенге. Это заметно выше средних показателей Алматы и Астаны.

Однако сухое сравнение "по цифре в вакансии" не отражает полной картины.

Во-первых, значительная часть высоких доходов в России формируется за счет северных регионов – ЯНАО, ХМАО, Якутии. Там действуют районные коэффициенты и северные надбавки, которые увеличивают базовую ставку на 50-100%. Сварщики на вахте получают 220-350 тыс. рублей в месяц – это 1,4-2,24 млн тенге в пересчете. Но такие доходы сопровождаются длительными вахтами, экстремальным климатом и повышенной нагрузкой. Фактически речь идет о компенсации за условия труда.

Во-вторых, стоимость жизни в российских городах намного выше. Так, в Москве аренда однокомнатной квартиры в спальном районе стоит 50-70 тыс. рублей (320-450 тыс. тенге), в центре – до 120 тыс. рублей (768 тыс. тенге). В Астане аналогичное жилье обходится в среднем 180-250 тыс. тенге, в центре – 300-400 тыс. тенге. Разница по аренде достигает 60-100%. Коммунальные услуги, транспорт и продукты в Москве также дороже на 30-40%.

Таким образом, несмотря на более высокую зарплату, доля обязательных расходов в России больше. Разрыв по "чистому остатку" сокращается, особенно если сравнивать не север, а обычные города.

В-третьих, рынок Казахстана менее территориально перекошен. Высокие доходы доступны почти во всех регионах. А вахтовые предложения достигают 1,2-1,5 млн тенге, что сопоставимо с доходами среднего сегмента РФ без учета Крайнего Севера.

Кроме того, Казахстан выигрывает по мягкости климатических условий в основных экономических центрах, меньшей миграционной нагрузке и более простой социальной адаптации. Для многих специалистов фактор проживания рядом с семьей и отсутствие необходимости работать в экстремальном климате компенсируют разницу в доходах.

В общем, казахстанский рынок не конкурирует с российским по абсолютному максимуму, но постепенно формирует собственный сегмент высоких доходов без экстремальных издержек.

Ранее мы рассказали, какие профессии востребованы в Казахстане больше всего и кому работодатели готовы платить много.