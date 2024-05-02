Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В России впервые наказали блогера за кражу идеи

В России впервые наказали блогера за кражу идеи, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:38 Фото: pxhere
Создавать контент увлекательно, но сложно. Один из российских блогеров решил облегчить себе труд, скопировав чужую идею. Но поплатился за это, заплатив штраф в размере 300 тыс. рублей (более 1,5 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что судебное решение в защиту авторской идеи вынесено в России впервые.

Подробностями интересного дела с изданием ТАСС поделилась юрист Дарина Лисецкая, представляющая интересы заявительницы.

По ее словам, Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании компенсации в размере 300 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя, который скопировал чужой Reels (видео) в Instagram с целью продвижения и рекламы своих услуг.

"Ко мне обратилась блогер-риелтор, которой подписчики сообщили информацию, что есть некий человек, который у нее скопировал Reels. Мы это зафиксировали протоколом осмотра, а также написали досудебную претензию, но автор нам ничего не ответил, после чего мы уже пошли в суд".Дарина Лисецкая

В итоге, продолжила она, суд признал, что было нарушение интеллектуальных прав на Reels.


"Все было полностью скопировано ответчиком, и суд взыскал 300 тыс. рублей".Дарина Лисецкая

23 февраля 2024 года сообщалось, что 26-летний блогер из Атырау решил разнообразить свою деятельность и стал вымогать два миллиона тенге у предпринимателя. Предприимчивый мужчина обещал не выкладывать видеозаписи в соцсети и не заявлять в компетентные органы на бизнесмена.

Читайте также

В Польше предложили создать европейскую &quot;тяжелую бригаду&quot; войск
В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск
Анастасия Московчук
Россия Интересное 2024 год Социальные сети Блогеры
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: