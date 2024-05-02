В России впервые наказали блогера за кражу идеи

Создавать контент увлекательно, но сложно. Один из российских блогеров решил облегчить себе труд, скопировав чужую идею. Но поплатился за это, заплатив штраф в размере 300 тыс. рублей (более 1,5 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что судебное решение в защиту авторской идеи вынесено в России впервые.

Подробностями интересного дела с изданием ТАСС поделилась юрист Дарина Лисецкая, представляющая интересы заявительницы.

По ее словам, Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании компенсации в размере 300 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя, который скопировал чужой Reels (видео) в Instagram с целью продвижения и рекламы своих услуг.

"Ко мне обратилась блогер-риелтор, которой подписчики сообщили информацию, что есть некий человек, который у нее скопировал Reels. Мы это зафиксировали протоколом осмотра, а также написали досудебную претензию, но автор нам ничего не ответил, после чего мы уже пошли в суд". Дарина Лисецкая

В итоге, продолжила она, суд признал, что было нарушение интеллектуальных прав на Reels.





"Все было полностью скопировано ответчиком, и суд взыскал 300 тыс. рублей". Дарина Лисецкая

23 февраля 2024 года сообщалось, что 26-летний блогер из Атырау решил разнообразить свою деятельность и стал вымогать два миллиона тенге у предпринимателя. Предприимчивый мужчина обещал не выкладывать видеозаписи в соцсети и не заявлять в компетентные органы на бизнесмена.