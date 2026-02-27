#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Финансы

Выяснилось, в каких странах в 2026 году продукты подорожают больше всего

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 07:10 Фото: Zakon.kz
В 2026 году в одних странах ожидается резкий рост стоимости продуктов питания, в других же ситуация останется относительно стабильной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, по новым прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2026 году инфляция на продукты питания будет различаться в 160 странах – от двузначного роста в одних экономиках до фактического снижения цен в других.

Сейчас инфляционное давление наиболее ощутимо в развивающихся экономиках и странах, зависимых от импорта. На динамику продовольственной инфляции влияют колебания валютных курсов, мировые цены на сырье, торговые перебои и внутренние условия предложения.

Страны, сталкивающиеся с обесцениванием национальной валюты или затяжной экономической нестабильностью, как правило, испытывают более резкий рост цен на продукты.

Во многих из них рост цен на продукты тесно связан с валютной волатильностью, зависимостью от импорта и сбоями на стороне предложения.

В целом по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), вот так могут вырасти цены на продукты в следующих странах:

  • 1 – Иран, 55,9%;
  • 2 – Аргентина, 33,2%;
  • 3 – Турция, 25,1%;
  • 4 – Гаити, 24,1%;
  • 5 – Малави, 21,2%;
  • 6 – Нигерия, 17,1%;
  • 7 – Ливан, 14,9%;
  • 8 – Ангола, 14,8%;
  • 9 – Казахстан, 12,7%;
  • 14 – Кыргызстан, 9,4%;
  • 26 – Азербайджан, 6,8%;
  • 36 – Узбекистан, 5,5%;
  • 48 – Россия, 4,6%.

Ранее стали известны причины инфляции в Казахстане в начале 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
11:40, 23 октября 2024
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Цены на картофель: в каких городах Казахстана продукт подорожал сильнее всего
14:49, 23 января 2025
Цены на картофель: в каких городах Казахстана продукт подорожал сильнее всего
Какие продукты сильнее всего подорожали в январе по мнению казахстанцев
12:37, 12 февраля 2025
Какие продукты сильнее всего подорожали в январе по мнению казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: