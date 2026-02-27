Выяснилось, в каких странах в 2026 году продукты подорожают больше всего

В 2026 году в одних странах ожидается резкий рост стоимости продуктов питания, в других же ситуация останется относительно стабильной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, по новым прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2026 году инфляция на продукты питания будет различаться в 160 странах – от двузначного роста в одних экономиках до фактического снижения цен в других.

Сейчас инфляционное давление наиболее ощутимо в развивающихся экономиках и странах, зависимых от импорта. На динамику продовольственной инфляции влияют колебания валютных курсов, мировые цены на сырье, торговые перебои и внутренние условия предложения.

Страны, сталкивающиеся с обесцениванием национальной валюты или затяжной экономической нестабильностью, как правило, испытывают более резкий рост цен на продукты.

Во многих из них рост цен на продукты тесно связан с валютной волатильностью, зависимостью от импорта и сбоями на стороне предложения.

В целом по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), вот так могут вырасти цены на продукты в следующих странах:

1 – Иран, 55,9%;

2 – Аргентина, 33,2%;

3 – Турция, 25,1%;

4 – Гаити, 24,1%;

5 – Малави, 21,2%;

6 – Нигерия, 17,1%;

7 – Ливан, 14,9%;

8 – Ангола, 14,8%;

9 – Казахстан , 12,7%;

14 – Кыргызстан, 9,4%;

26 – Азербайджан, 6,8%;

36 – Узбекистан, 5,5%;

48 – Россия, 4,6%.

Ранее стали известны причины инфляции в Казахстане в начале 2026 года.