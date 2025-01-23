Цены на картофель: в каких городах Казахстана продукт подорожал сильнее всего

За 12 месяцев стоимость самого "демократичного" продукта питания выросла на 57,8%. А за последнюю неделю в целом по стране картофель прибавил в цене более 8%, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему отчету Бюро национальной статистики АСПиР РК по ценам на социально значимые продукты питания (СЗПТ), за последние семь дней сильнее всего картофель подорожал:

в Уральске +23,5%;

в Астане +17,9%

в Актобе +16,4;

в Алматы +16%;

в Семее +14,2%.

Интересно, что при этом картофель абсолютно не подорожал в Кокшетау, а в таких городах, как Караганда, Кызылорда и Тараз, клубнеплод прибавил в цене всего 1,5-2%. Важно понимать, что картофель – один из основных продуктов питания, употребляемых ежедневно.

Если же брать всю корзину социально значимых продуктов питания, то мы увидим, что за последнюю неделю подорожали:

картофель +8,3;

подсолнечное масло +0,3%;

сливочное масло +0,8%;

куриное мясо +0,1%;

молоко +0,2%;

кефир +0,7;

морковь +1,3;

капуста +0,8%;

сахар +0,2

Подешевели:

рис шлифованный, полированный весовой -0,2%;

гречневая крупа -0,1%;

репчатый лук -0,7%.

Не изменились в цене: хлеб пшеничный из муки первого сорта, весовые рожки, творог, яйца I категории, соль.

Ранее корреспонденты Zakon.kz провели рейды в городах Казахстана и выяснили, что происходит с ценами на "второй хлеб" в регионах.