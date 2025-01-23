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Цены на картофель: в каких городах Казахстана продукт подорожал сильнее всего

Цены на картофель, Казахстан, подорожание , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 14:49 Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова
За 12 месяцев стоимость самого "демократичного" продукта питания выросла на 57,8%. А за последнюю неделю в целом по стране картофель прибавил в цене более 8%, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему отчету Бюро национальной статистики АСПиР РК по ценам на социально значимые продукты питания (СЗПТ), за последние семь дней сильнее всего картофель подорожал: 

  • в Уральске +23,5%;
  • в Астане +17,9%
  • в Актобе +16,4;
  • в Алматы +16%;
  • в Семее +14,2%.

Интересно, что при этом картофель абсолютно не подорожал в Кокшетау, а в таких городах, как Караганда, Кызылорда и Тараз, клубнеплод прибавил в цене всего 1,5-2%. Важно понимать, что картофель – один из основных продуктов питания, употребляемых ежедневно.

Если же брать всю корзину социально значимых продуктов питания, то мы увидим, что за последнюю неделю подорожали:

  • картофель +8,3;
  • подсолнечное масло +0,3%;
  • сливочное масло +0,8%;
  • куриное мясо +0,1%;
  • молоко +0,2%;
  • кефир +0,7;
  • морковь +1,3;
  • капуста +0,8%;
  • сахар +0,2

Подешевели:

  • рис шлифованный, полированный весовой -0,2%;
  • гречневая крупа -0,1%;
  • репчатый лук -0,7%.

Не изменились в цене: хлеб пшеничный из муки первого сорта, весовые рожки, творог, яйца I категории, соль. 

Ранее корреспонденты Zakon.kz провели рейды в городах Казахстана и выяснили, что происходит с ценами на "второй хлеб" в регионах.

Андрей Валентинов
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