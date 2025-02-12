#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Финансы

Какие продукты сильнее всего подорожали в январе по мнению казахстанцев

продукты питания, цены, рост цен, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:37 Фото: Freepik
Как изменились инфляционные ожидания граждан по итогам первого месяца 2025 года, а также на какие продукты питания отмечался наибольший рост цен – в материале Zakon.kz.

В январе 2025 года инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились до 12,4% на фоне ослабления населением восприятия текущей инфляции согласно данным Национального банка РК.

В то же время под влиянием динамики номинального обменного курса тенге уровень инфляционных ожиданий остается высоким. Медианная оценка ожидаемой инфляции через 5 лет в январе 2025 года составила 13,7%.

Среди факторов роста цен, которые респонденты отметили в предыдущем квартале, продолжает преобладать изменение цен на продукты питания в магазинах. При этом заметно увеличилась доля респондентов, указавших изменение обменного курса. Также респонденты отметили изменение цен на ГСМ.

Рост цен на продукты питания в январе 2025 года отметили 80,7% респондентов. В декабре 2024 года показатель составлял 70,1%.

Фото: Национальный банк РК

При этом снизилась доля тех, кто отметил рост цен на непродовольственные товары и услуги до 9,8% с 15,9% и до 6,3% с 11,5%, соответственно.

По мнению 39,4% респондентов, цены на товары и услуги "выросли очень сильно", 49,2% считают рост цен в январе умеренным.

Наиболее подорожавшие продукты

Наибольшее количество респондентов в январе 2025 года среди продуктов питания отметили рост цен на фрукты и овощи, мясную продукцию, сыр и колбасы. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, одежды и обуви, бытовой химии. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги.

Фото: Национальный банк РК

Индекс потребительских настроений в январе 2025 года составил 106,7, снизившись по сравнению с декабрем 2024 года. Также уменьшилась оценка относительно перспектив развития страны через год. Вместе с тем в оценках текущего состояния снизились показатели личного материального положения за последний год на 6,7 пункта, составив 95,2, а также готовность к крупным покупкам на 7,2 пункта до 101,4. В целом, 36,6% опрошенных ожидают, что их материальное положение в ближайшие 12 месяцев скорее улучшится, 33% не предполагают каких-либо изменений, ухудшения финансового положения не исключают 13,7% респондентов. 

Ранее Zakon.kz сообщал, насколько вырос средний размер заработной платы в Казахстане. 

Ольга Кудряшова
Поделиться новостью
Читайте также
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 февраля
Финансы
11:10, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 февраля
Рынок недвижимости: прогноз цен и лучшие города для покупки жилья
Финансы
09:26, Сегодня
Рынок недвижимости: прогноз цен и лучшие города для покупки жилья
В Нацбанке назвали сумму внешнего долга Казахстана
Финансы
20:14, 11 февраля 2025
В Нацбанке назвали сумму внешнего долга Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: