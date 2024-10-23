Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции 23 октября 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне ослабления тенге, сообщает Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что по 10 позициям из социально-значимых товаров Казахстан обеспечен на 100%. Это мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина, морковь.

"Из 14 продтоваров на 80 % и более обеспечены по пяти продуктам. Импортозависимость есть по мясу птицы – мы обеспечиваем себя на 73%, колбасе – на 60 %, рыбе – на 60 %, сырам и творогу – на 46% и сахару – на 44%. Здесь есть риски определенные. Ну, естественно, некоторые виды овощей и фруктов, которые в Казахстане не производятся, может быть, это апельсины, бананы, лимоны и так далее... Здесь есть определенные риски, связанные с тем, что, возможно, эта продукция будет дорожать. Но незначительно. По крайней мере мы ведем мониторинг – за последнюю неделю ничего не подорожало", – сказал он.

По его словам, проводится стандартный мониторинг в магазинах по ценам.

"Что касается апельсинов, лимонов и прочих цитрусовых фруктов, которые у нас не произрастают, то сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривается вопрос снижения ввозных таможенных пошлин на эти виды продукции. Поскольку у нас есть предприятия, которые работают с закрытым грунтом, строят теплицы, мы считаем, как это завтра отразится на их деятельности, не будет ли на рынке давления. Поэтому в ближайшее время мы решение будем принимать. Если мы увидим, что нашим предпринимателям ничего не угрожает, тогда будем пошлины снижать. Я думаю, это нивелирует тот эффект, влияние на который дает обменный курс", – пояснил заместитель премьер-министр.

17 сентября сообщалось, что цены на продовольственные товары в августе сохранились на прежнем уровне 5,5% г/г.