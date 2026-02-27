#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Общество

Весна откладывается: чего ждать Казахстану в начале марта

птица, ветка, снег, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 12:11 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 28 февраля, 1-2 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что казахстанцев ждут холодные выходные.

"Несмотря на то, что по календарю почти пришла весна, зима не желает уступать. Обширный антициклон продолжает оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду без существенных осадков. И только со 2-го марта с запада Казахстана начнет смещаться циклон, с которым ожидаются снег с метелью, в южных регионах – осадки (дождь, снег), усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан обновил температурный рекорд, державшийся 51 год. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Февраль уйдет из Астаны с морозами до -34°С, Алматы накроет туман, а Шымкент порадует теплом
15:39, Сегодня
Февраль уйдет из Астаны с морозами до -34°С, Алматы накроет туман, а Шымкент порадует теплом
Потепление до +10°С, снегопады и метели: каких сюрпризов ждать казахстанцам от нового циклона
13:45, 31 января 2025
Потепление до +10°С, снегопады и метели: каких сюрпризов ждать казахстанцам от нового циклона
Потепление ожидается в Казахстане
12:43, 03 марта 2025
Потепление ожидается в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: