Весна откладывается: чего ждать Казахстану в начале марта

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 28 февраля, 1-2 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что казахстанцев ждут холодные выходные. "Несмотря на то, что по календарю почти пришла весна, зима не желает уступать. Обширный антициклон продолжает оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду без существенных осадков. И только со 2-го марта с запада Казахстана начнет смещаться циклон, с которым ожидаются снег с метелью, в южных регионах – осадки (дождь, снег), усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха". РГП "Казгидромет" Ранее синоптики сообщили, что Казахстан обновил температурный рекорд, державшийся 51 год. Подробнее об этом – здесь.

