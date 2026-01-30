Жить в долг не запретишь: казахстанцы не боятся высоких процентов по кредитам

На фоне двузначной инфляции кредитный рынок Казахстана завершил 2025 год на повышенной тяге. Несмотря на высокую базовую ставку в 18%, аппетиты заемщиков не уменьшились и совокупный кредитный портфель банковского сектора достиг 43,3 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Только за один декабрь 2025 года объем займов увеличился на 843,6 млрд тенге. Это наглядная демонстрация упорства казахстанского бизнеса: он готов платить за кредитные деньги дорого, лишь бы не останавливать обороты.

Почему спрос не упал?

Казалось бы, при инфляции в 12,3% и дорогом фондировании рынок должен замереть. Однако в конце года включаются специфические факторы: закрытие годовых контрактов, потребность в оборотном капитале под отгрузки и желание компаний зафиксировать финансирование до вступления в силу новых налоговых изменений.

Как утверждает экономист Руслан Султанов, компании предпочли взять дорогие займы, чтобы сбалансировать инвестиционные планы и обеспечить расчеты с контрагентами.

"Даже когда ставка высокая: бизнес платит за кредит дороже, но платит за непрерывность производства и поставок". Руслан Султанов

Бизнес-сегмент: основной двигатель роста

Именно предприниматели стали главным источником декабрьского прироста. Кредиты бизнесу в банковском секторе выросли до 18,5 трлн тенге, прибавив за месяц сразу 3,6%. Примечательно, что рост шел "широким фронтом" во всех категориях предпринимательства:

Малый бизнес: портфель достиг 8,1 трлн тенге (прирост на 4,5% за месяц).

портфель достиг 8,1 трлн тенге (прирост на 4,5% за месяц). Средний бизнес : прибавил до 3,0 трлн тенге (рост на 4,0%).

: прибавил до 3,0 трлн тенге (рост на 4,0%). Крупный бизнес: вырос до 7,4 трлн тенге (на 2,5%).

Такое распределение важно, так как обычно в условиях дорогих денег выигрывают только крупные игроки, а малый сектор стагнирует. В этот раз активность проявили все.

Особого внимания заслуживает валютная компонента. Валютные кредиты выросли на 4,0% до 5,5 трлн тенге. Фундаментальная причина: декабрь – пик импортных контрактов и логистических платежей, где займы в валюте становятся естественным инструментом расчетов.

"Сама по себе ускоренная динамика валютной части необязательно означает реальный спрос на долларовые займы: в статистике, выраженной в тенге, валютный портфель может увеличиваться и за счет переоценки при ослаблении курса". Руслан Султанов

Население выбирает жилье, а не покупки

В розничном сегменте ситуация иная. Общий портфель кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге, но структура этого роста изменилась. Потребительское кредитование, которое долгое время считалось "перегретым", заметно остыло.

Потребительские займы выросли всего на 0,5% до 16,7 трлн тенге. Для декабря это крайне спокойная, почти инертная траектория.

Для декабря это крайне спокойная, почти инертная траектория. На этом фоне ипотека, напротив, ускорилась. Она прибавила 108 млрд тенге (1,6%) и достигла 7 трлн тенге. Вероятно, здесь сыграли роль государственные стимулы и желание граждан успеть вложить средства в недвижимость до конца отчетного периода.

Фото: Zakon.kz

Роль БРК и структурные риски

Анализ экономиста показывает важную деталь: существенную часть проектного финансирования берет на себя Банк развития Казахстана (БРК). Его вклад в общий портфель составляет около 3,1 трлн тенге.

Хотя темпы роста БРК (1,8%) ниже, чем у коммерческих банков, его роль критическая: банк финансирует инфраструктуру и крупную промышленность – те сферы, которые сложно потянуть обычным БВУ из-за длинных сроков и высоких рисков. Это делает структуру общего роста экономики менее "потребительской" и более ориентированной на реальный сектор.

Итоги и прогнозы на 2026 год

Завершение года показало две разнонаправленные тенденции:

Потребкредитование остывает: регуляторные меры и высокая ставка наконец начали давать плоды, замедляя розничный спрос. Бизнес-кредитование упирается в цену денег: рыночная часть кредитов через БВУ растет, но льготные программы все еще подменяют собой рынок, забирая самых надежных заемщиков.

Отметим, что 23 января 2026 года были определены предельные размеры годовой ставки вознаграждения по займам и микрокредитам.