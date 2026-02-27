Маркетплейсы, интернет-агрегаторы и банки хотят наделить функциями налоговых агентов
В Астане на расширенной коллегии Министерства финансов РК обсудили перевод администрирования в цифровой формат, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что в рамках поручений главы государства планируется наделить функциями налоговых агентов маркетплейсы, интернет-агрегаторы и банки второго уровня.
"Запланированы автоматизация упрощенной декларации, предзаполнение ФНО, внедрение ИИ-сервисов для налогоплательщиков, интеграция баз данных Комитета госдоходов с другими ведомствами. Для юрлиц запустят механизм "Налогового кошелька" с возможностью автосписания платежей", – озвучили на коллегии.
В 2026 году продолжится интеграция систем в рамках проекта "Цифровой НДС" (1С, ЭСФ, SDF, ИСНА), к проекту привлекут крупных экспортеров, а в госзакупках запустят пилот с использованием цифрового тенге.
Органы госдоходов оказывают 42 услуги, из них 39 (92%) переведены в электронный формат. 13 услуг полностью автоматизированы, 37 доступны на портале eGov.kz. Продолжится переход к проактивной сервисной модели сопровождения бизнеса.
