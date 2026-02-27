Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина

В Астане прошла расширенная коллегия Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, министр финансов РК Мади Такиев, председатель Общественного совета МФ РК Жаксыбек Кулекеев, а также руководящий состав ведомства. Основной темой заседания стала реализация поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, включая задачи по цифровизации экономики, поддержке бизнеса и эффективному управлению бюджетными средствами.

Фото: gov.kz

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин отметил важность слаженной работы ведомства для реализации стратегических задач, поставленных перед экономическим блоком правительства.

"В прошлом году ВВП Казахстана пересек отметку в 300 млрд долларов. ВВП на душу населения составил 15 тыс. долларов. Мы провели бюджетно-налоговую реформу, цель которой – консолидация госфинансов. И сейчас ключевая роль в дальнейшей оптимизации бюджетных расходов отводится Министерству финансов. Мы сохраняем социальную направленность нашего государства, но при этом будем проводить жесткую ревизию всех бюджетных программ. Будем делать постоянный чек-ап бюджетных расходов. Необходимо усовершенствовать механизм отбора бюджетных проектов. Естественно, львиная доля нагрузки ложится на Министерство финансов", – сказал Серик Жумангарин.

Министр финансов РК Мади Такиев акцентировал внимание участников Коллегии на обсуждаемом проекте новой Конституции и предстоящем референдуме.

"В новой Конституции закреплены ключевые ориентиры Справедливого Казахстана – это равенство перед законом, честная экономика без привилегий, справедливое распределение возможностей и государство, которое слышит граждан и работает в их интересах", – отметил Мади Такиев.

Фундаментом проекта новой Конституции является человекоцентричность и развитие человеческого капитала в качестве стратегического направления развития Казахстана.

Такиев напомнил, что все усилия сотрудников ведомства должны быть направлены на улучшение качества жизни казахстанцев. В этой системе большую роль играет Общественный совет по государственным финансам, созданный при министерстве.

Об итогах работы совета рассказал его председатель Жаксыбек Кулекеев. Он сообщил, что все рекомендации и предложения совета были отработаны министерством в полном объеме.

Эффективность такого сотрудничества подтверждается конкретными финансовыми результатами. Так, по итогам 2025 года доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) составили 24,6 трлн тенге. План по доходам выполнен на 100,1%.

План по налоговым поступлениям в республиканский бюджет на 2026 год утвержден в размере 18,9 трлн тенге, что на 4,4 трлн тенге или на 30,6% выше факта 2025 года. Отмечено, что исполнение будет обеспечено за счет роста экономики, нового Налогового кодекса, улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизации фискальных процессов.

В 2025 году разработан проект "Цифровая карта государственных финансов", направленный на визуализацию доходной и расходной части бюджета с привязкой к геоточкам на карте Казахстана. Проект обеспечивает отображение данных, начиная от фискальных чеков и заканчивая доходной и расходной частью бюджетов регионов, включая товарную аналитику и риски. В текущем году запланирован переход от карты к полноценной платформе анализа экономики страны с использованием ИИ-аналитики.

Во исполнение поручений главы государства по созданию благоприятных условий для предпринимателей Министерство финансов РК запустило механизм "чистый лист" – разовую акцию для микро- и малого бизнеса. Был введен временный мораторий на некоторые проверки. Все эти меры направлены на снижение нагрузки на бизнес. Вместе с тем, акцент сделан на противодействие теневой экономике. Работа будет вестись в рамках комплексного плана, предусматривающего развитие аналитических инструментов и формирование единой цифровой витрины.

В рамках заседания коллегии также обсудили актуальные вопросы в сфере государственных закупок, государственного аудита, предпринимаемые меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования за счет реализации цифровых проектов. Освещены вопросы совершенствования механизмов управления госимуществом, а также расширение использования цифрового тенге. Рассмотрены меры, предпринимаемые для обеспечения прозрачности финансовых потоков, оплаты услуг в сфере здравоохранения и образования.

Особое внимание было уделено вопросам противодействия коррупции. Министр финансов Мади Такиев подчеркнул, что профилактика коррупции, является одной из приоритетных задач в стране.

Подводя итоги заседания, участники коллегии отметили, что 2026 год станет важным этапом в реализации стратегических задач, поставленных главой государства. Дальнейшая цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта, поддержка бизнеса через новые механизмы и прозрачное управление бюджетными средствами остаются главными приоритетами работы Министерства финансов РК.