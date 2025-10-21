Министерство финансов наделили новыми функциями и полномочиями

Постановлением правительства РК от 15 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве финансов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: участие в реализации налоговой политики РК;

формирование, обеспечение развития объектов информатизации налогового органа и доступности электронных услуг для налогоплательщиков.

утверждение правил выплаты вознаграждения финансовому управляющему;

утверждение форм текущей и запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства, а также правил и сроков ее представления;

установление формы реестра договоров имущественного найма (аренды), порядка его составления и представления;

установление правил взаимодействия и формы сведений по физическим лицам, осуществляющим деятельность с использованием интернет-платформы, а также являющимся исполнителями в соответствии с Социальным кодексом РК;

согласование порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов по проектам строительства "под ключ", определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

определение порядка исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами), в том числе отдельными категориями налогоплательщиков (налоговых агентов), упрощенного порядка исполнения налогового обязательства при прекращении деятельности, а также условий отнесения налогоплательщиков к отдельным категориям налогоплательщиков;

установление форм бланков строгой отчетности по уплате в бюджет суммы государственной пошлины и сбора за проезд автотранспортных средств по территории РК;

определение предельного размера налоговой задолженности;

установление перечня сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, порядка и сроков его формирования и размещения на интернет-ресурсе;

разработка и утверждение типового положения о сервисной группе налогового органа;

определение порядка осуществления условной постановки на регистрационный учет плательщика налога на добавленную стоимость;

установление формы и порядка представления владельцами интернет-площадок в налоговый орган сведений о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам – резидентам РК;

разработка и утверждение форм решений налогового органа;

установление форм уведомления и сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, порядка и сроков их представления, а также порядка формирования базы данных;

определение порядка организации управления налоговыми рисками;

определение порядка налоговой регистрации налогоплательщиков;

установление формы сводной ведомости дипломатического представительства;

определение порядка и условий предоставления отсрочки (рассрочки);

разработка и утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур;

определение оператора автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур;

установление правил проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур;

разработка и утверждение минимальных требований по организации витрины данных налогоплательщика для вступления в горизонтальный мониторинг;

разработка и утверждение минимальных требований к раскрытию показателей налоговой отчетности, а также к их взаимосвязи с показателями налоговых, бухгалтерских регистров и иных документов, являющихся основанием для определения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением;

разработка и утверждение требований к информации и отчетам по системе внутреннего контроля в сфере налогообложения;

разработка и утверждение правил подачи и рассмотрения заявления об участии в горизонтальном мониторинге;

определение состава Консультативного совета по рассмотрению вопросов, связанных с горизонтальным мониторингом, и положения о его деятельности;

определение порядка ведения лицевого счета налогоплательщика (налогового агента);

утверждение списка стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК;

установление критериев отнесения товаров, в том числе подакцизных, к импортируемым в целях предпринимательской деятельности, а также порядка корректировки размера облагаемого импорта на территорию РК при импорте с территории государств – членов Евразийского экономического союза;

разработка и утверждение формы уведомления о ввозе (вывозе) товаров, порядка и сроков его представления в налоговые органы;

определение условий переработки давальческого сырья, а также формы обязательства о вывозе (ввозе) продуктов переработки, порядка и сроков его представления и исполнения по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;

разработка и утверждение перечня услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию РК с территории государств – членов Евразийского экономического союза, включая его восстановление, замену составных частей;

определение порядка контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле;

установление совместно с Комитетом национальной безопасности РК формы и порядка представления талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями (структурными подразделениями) Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК;

определение порядка определения доли имущества в процентном соотношении к стоимости реализуемых акций или доли участия на день реализации, а также доли имущества лиц, являющихся недропользователями, в стоимости активов юридического лица – резидента, в том числе юридического лица – эмитента, порядка и сроков начисления налога с доходов от прироста стоимости при реализации имущества, находящегося в РК;

определение порядка определения налогооблагаемого дохода по банковской деятельности, осуществляемой банками второго уровня, совместно с Национальным Банком РК;

определение порядка и сроков изменения срока уплаты налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов Евразийского экономического союза;

определение порядка уплаты акцизов на импортируемые подакцизные товары с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза;

установление формы распоряжения налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента) по согласованию с Национальным Банком РК;

определение порядка принудительного взыскания налоговым органом налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

установление формы сведений, представляемых в налоговый орган посредством интеграции информационных систем о физических лицах, юридическим лицом, созданным по решению Правительства РК, обеспечивающим в соответствии с законодательством РК учет пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, по согласованию с уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг;

определение особого порядка проведения налоговой проверки совместно со специальными государственными органами, органами военной разведки Министерства обороны РК, правоохранительными органами;

разработка и утверждение формы заключения о страховых обязательствах в отношении проверяемого налогоплательщика по соответствию требованиям, установленным законодательством РК о страховании и страховой деятельности, порядка и срока их представления совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

определение порядка и основания принятия решения налогового органа о проведении налоговой проверки, а также порядка вынесения решения о проведении хронометражного обследования налоговым органом по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, или месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением;

определение порядка назначения встречной налоговой проверки;

установление порядка и сроков подтверждения резидентства;

установление формы сведений участника Международного финансового центра "Астана", имеющего лицензию на осуществление деятельности по управлению заемной краудфандинговой платформой, о заключенных договорах на краудфандинговых платформах, а также выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам, и порядка их представления;

установление по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций форм сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими или микрофинансовыми организациями, и порядка представления таких сведений;

определение порядка действий должностных лиц таможенных органов при остановке автомобильных транспортных средств по согласованию с уполномоченным органом в сфере таможенной политики ( введено в действие с 15 октября 2025 года );

); разработка и утверждение порядка создания, деятельности, оснащения, в том числе транспортными средствами, мобильных групп в таможенных органах;

разработка и утверждение форм требования об остановке транспортного средства, требования о доставке автомобильного транспортного средства, а также акта об остановке автомобильного транспортного средства и порядка его заполнения;

определение порядка доставки автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения, осуществляемой лицом, управляющим автомобильным транспортным средством, в сопровождении должностных лиц таможенных органов и перевозки (транспортировки) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в них товаров в место хранения;

определение порядка и сроков представления операторами интернет-платформ, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы не производится через интернет-платформу, в налоговые органы сведений о лицах, зарегистрированных на интернет-платформе, оказывающих заказчикам услуги или выполняющих заказчикам работы с использованием интернет-платформы ( действует до 31 декабря 2025 года) ;

; внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

планирование, организация и руководство мобилизационной подготовкой организаций в соответствующей сфере государственного управления, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;

проведение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятий по подготовке к выполнению мобилизационных планов;

представление в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

при объявлении мобилизации организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведения комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;

разработка или утверждение нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации в сферах, закрепленных за Министерством;

разработка, согласование с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждение мобилизационных планов;

внесение в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;

участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;

утверждение типового договора залога имущества в обеспечение уплаты налогов, плат и (или) пеней;

определение порядка определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом;

установление по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций формы сведений о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, представляемых банковскими организациями в налоговый орган;

осуществление иных функций, предусмотренных законодательством РК. Также добавлены новые полномочия: удостоверять посредством электронной цифровой подписи информационной системы налогового органа решения, принимаемые в соответствии с Налоговым кодексом РК;

применять средство биометрической идентификации в информационных системах налоговых органов при налоговом администрировании;

проводить мероприятия, направленные на повышение налоговой культуры и усиление налоговой дисциплины;

организовывать мероприятия по созданию условий для исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) налогового обязательства;

организовывать мероприятия по обеспечению своевременного исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) налогового обязательства. Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

