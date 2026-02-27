#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Доллар снова подешевел на торгах 27 февраля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,56 тенге, снизившись на 3,68 тенге.

Курс российского рубля составил 6,46 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,61 тенге (-0,95).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,3-499,5 тенге, евро – по 587,3-592,9 тенге, рубли – по 6,37-6,49.

Мировые цены на нефть растут на торгах 27 февраля.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,03%, до 70,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 0,14%, до 65,3 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,75 тенге, евро – 591,96 тенге, рубля – 6,52 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
