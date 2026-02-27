#Референдум-2026
#Казахмыс
Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Финансы

В Казахстане хотят упростить доступ сельчанам и жителям малых городов к микрокредитованию и лизингу

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 16:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство нацэкономики подготовило поправки в Правила микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на создание условий для расширения инструментов финансовой поддержки для получателей микрокредитов и лизинга. Это особенно важно в случаях, когда у заемщиков недостаточно залогового обеспечения.

В частности, предусматриваются изменения в части создания условий для расширения инструментов финансовой поддержки. Это предполагает, что большое количество людей и малых компаний в сельских и малых городах смогут получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для развития их бизнеса или личных нужд.

Как ожидается, принятие проекта позволит улучшить доступность финансовых инструментов для граждан и предпринимателей в сельской местности. Это должно способствовать развитию экономики этих регионов и улучшению благосостояния местных жителей.

Основные требования для участников процесса:

Для заемщиков:

  • Необходимо соответствовать обновленным требованиям для получения микрокредитов и лизинга. Это может включать в себя предоставление определенной документации и соответствие критериям, установленным новыми правилами.

Для кредиторов:

  • Предполагается, что кредиторы должны адаптироваться к новым условиям финансовой поддержки. Это может включать в себя внедрение новых процедур для оценки потенциальных заемщиков, особенно в случаях недостаточного залогового обеспечения.

В Министерстве нацэкономики отметили, что в целом проект приказа направлен на улучшение финансовой доступности в сельских и малых городах, что является важным шагом для поддержки местной экономики и населения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
