Обновлены Правила микрокредитования сельчан и жителей малых городов

Министр национальной экономики РК приказом от 16 июня 2025 года утвердил Правила микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах, сообщает Zakon.kz.

Приоритетные направления микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах, за исключением несельскохозяйственных проектов, осуществляются на основе скрининга.

Преимущественная поддержка оказывается сельскохозяйственным, потребительским кооперативам и переработке сельскохозяйственной продукции.

Информация по скринингу формируется на основе данных похозяйственного учета, заинтересованных местных исполнительных органов в разрезе каждого сельского населенного пункта.

Акимат сельского округа на основе скрининга готовит аналитическую информацию с определением приоритетных направлений микрокредитования и лизинга в разрезе каждого сельского населенного пункта и предоставляют в акимат района (города областного значения) за подписью акима села, поселка, сельского округа в срок до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

Местный уполномоченный орган по государственному планированию направляет информацию, содержащую данные по видам микрокредитования и лизинга на предстоящий период в разрезе сельских округов, в местные исполнительные органы района и поверенному агенту для размещения на интернет-ресурсах местного исполнительного органа и информационной системе в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Финансирование микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах осуществляется в виде:

микрокредитования;

лизинга техники и оборудования.

Для получения микрокредита/лизинга претенденты подают электронную заявку через личный кабинет информационной системы путем заполнения соответствующих полей и загрузки электронных документов, обращаются к поверенному (агенту) с перечнем документов для получения микрокредита/лизинга в электронном виде посредством информационной системы.

Какие документы нужно представить для получения микрокредита:

анкета – заявка на получение микрокредита, согласно внутренним документам поверенного (агента);

удостоверение личности заявителя/супруги, свидетельство о браке заявителя;

согласие на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных и на предоставление информации о нем в кредитное бюро, а также на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета Заемщика/Залогодателя (при наличии);

справки из обслуживающего банка о наличии счета и о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

правоустанавливающие документы залогового обеспечения (договор купли-продажи/ договор дарения/ договор приватизации/ договор легализации/ свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию/ акты ввода в эксплуатацию перепланировки/ договор безвозмездной передачи/ договор мены, технический паспорт, акт на земельный участок.

справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

отчет об оценке;

согласие залогодателей по передаче в залог имущества, оформленное в соответствии с законодательством РК и внутренними документами поверенного (агента).

Для получения лизинга требуются:

анкета – заявка на получение лизинга, согласно внутренним документам поверенного (агента);

документ, удостоверяющий личность Заемщика/Залогодателя;

согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро, а также на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета Заемщика/Залогодателя;

согласие на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных Заемщика/Залогодателя;

правоустанавливающие документы поставщика на технику и оборудование (по согласованию).

Поверенный (агент) проверяет содержание документов и сведений, представленных претендентом на получение микрокредита/лизинга, в течение 3 рабочих дня со дня их регистрации.

В случае соответствия документов и сведений, содержащихся в них, условиям микрокредитования поверенный (агент) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов претендента проводит оценку представленного проекта и принимает решение об одобрении либо об отказе в предоставлении микрокредита.

Претендентами на получение микрокредитов в рамках микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах являются:

граждане Республики Казахстан;

безработные;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;

лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

кооперативы, а также члены кооперативов, осуществляющие деятельность в соответствии с законами "О сельскохозяйственных кооперативах" и "О производственном кооперативе";

индивидуальные предприниматели.

Претендентами на получение лизинга в рамках настоящих Правил являются кооперативы, а также члены кооперативов.

В случае одобрения финансирования претендентам, не имеющим статуса ИП, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Претендентами на получение микрокредитов для реализации проектов по переработке сельскохозяйственной продукции в рамках настоящих Правил являются индивидуальные предприниматели и кооперативы.

Для физических лиц требуется наличие постоянной регистрации по месту жительства не менее 12 месяцев (на дату подачи заявки на микрокредитование) в сельском населенном пункте или в малом городе, где планируется реализация проекта.

Для действующих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц требуется наличие государственной регистрации или уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по месту нахождения индивидуального предпринимателя/юридического лица в сельском населенном пункте, где планируется реализация проекта.

Кооперативы осуществляют один или несколько видов деятельности, отраженных в уставе, включая приоритетные направления, и формируются на территории одного сельского населенного пункта и (или) в границах нескольких смежных сельских округов при условии территориальной и логистической близости, наличия товарной массы и обеспеченности условий для эффективного взаимодействия между членами кооператива.

Микрокредитование проектов по приобретению сельскохозяйственных животных допускается в размере не более 40% и в сфере переработки не менее 20% от общей суммы финансирования, предусмотренной для каждой области в соответствии с планом финансирования.

Средства на приобретение сельскохозяйственных животных направляются с учетом наличия достаточных пастбищных угодий, соответствующих поголовью скота и климатическим условиям региона, обеспеченность водными ресурсами, доступность ветеринарных, зоотехнических услуг и кормовой базы.

Местные исполнительные органы на условиях софинансирования выделяют дополнительные средства из местного бюджета не менее 1/3 средств, выделенных из республиканского бюджета на финансирование лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования.

Микрокредиты предоставляются претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

срок микрокредита – до 5 лет для несельскохозяйственных видов бизнеса, срок микрокредита для проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продукции – до 7 лет;

максимальная сумма микрокредита – до 2 500 месячных расчетных показателей, а также для проектов по переработке сельскохозяйственной продукции – до 8 000 МРП.

При повторном кредитовании претендентов, полностью выполнивших обязательства по ранее полученному микрокредиту, размер максимальной суммы микрокредита увеличивается до 8 000 МРП, но не более двух раз. При этом микрокредиты выдаются за счет возвращенных средств претендентов программы, но не ранее 1/2 части максимального срока микрокредита;

Для развития кооперативов – до 8 000 МРП.

номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;

наличие залогового обеспечения;

льготный период по погашению основного долга составляет не более 12 месяцев продолжительности срока микрокредитования;

заявки на микрокредитование рассматриваются на основе аналитической информации в соответствии приоритетным направлениям сельских округов.

Основными критериями отбора проектов для получения микрокредитов сельского населения являются:

соответствие проекта приоритетным направлениям в соответствии со скринингом;

создание рабочих мест;

приобретение новой, ранее неиспользованной техники, оборудования.

Микрокредиты не предоставляются на следующие цели:

приобретение легкового автотранспорта;

приобретение сельскохозяйственных животных у близких родственников;

приобретение и/или строительство зданий, помещений, объектов жилищного назначения с целью их последующей сдачи в аренду за исключением объектов, расположенных в туристско-рекреационных зонах и предназначенных для временного проживания туристов и отдыхающих;

на оптовую и розничную торговлю.

Лизинг предоставляется на следующих условиях:

срок лизинга техники и оборудования – до 7 лет;

максимальная стоимость предмета лизинга (техники и оборудования) – до 8 000 МРП;

номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;

льготный период по погашению основного долга – не более 1/3 продолжительности срока лизинга техники и оборудования.

Лизингу подлежит новая, ранее неиспользованная техника и оборудование.

Установлено, что лизинг не предоставляется на приобретение легкового автотранспорта.

В случае отсутствия финансирования, за исключением возвратных средств, поверенный агент приостанавливает прием и рассмотрение заявок от претендентов.

Претендент принимает на себя обязательства при получении микрокредита и/или лизинга в течение срока действия договора сохранять статус индивидуального предпринимателя.

Бюджетный кредит предоставляется на следующих условиях:

на 10 лет на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности, с годовой ставкой вознаграждения 1%;

целевое назначение бюджетного кредита:

– микрокредитование претендентов для реализации проектов в сельских населенных пунктах и малых городах;

– лизинг на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

местные исполнительные органы на условиях софинансирования выделяют дополнительные средства из местного бюджета не менее 1/3 средств, выделенных из республиканского бюджета на финансирование проектов переработки сельскохозяйственной продукции и лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках настоящих Правил;

льготный период по погашению основного долга сроком не более 28 месяцев;

период освоения бюджетного кредита составляет 12 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу.

В целях реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета направляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета для последующего утверждения основных условий бюджетного кредитования.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

При этом утрачивают силу Правила от 20 декабря 2023 года.