Финансы

Акции стран Ближнего Востока обвалились

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 13:28 Фото: freepik
Военная операция США и Израиля против Ирана вызвала масштабную реакцию финансовых рынков региона. Фондовые индексы Ближнего Востока резко ушли в минус уже в воскресенье, инвесторы начали массово сокращать позиции в рисковых активах, сообщает Zakon.kz.

Саудовская Аравия и Египет первыми ушли в минус

Саудовский индекс Tadawul All Share Index снизился на 2,2%, сообщил экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на Bloomberg. Это стало самым сильным падением с апреля и фактически обнулило рост с начала года. Сдержать более глубокое снижение помог нефтяной гигант Saudi Aramco, акции которого выросли на 3,4%. Компания занимает около 16% веса индекса, и рост котировок был связан с ожиданиями скачка цен на нефть после эскалации конфликта.

Главный индекс Египта EGX 30 упал на 2,5%, продолжив снижение, которое началось еще в середине февраля на фоне усиливающихся рисков войны. Суммарное падение за этот период уже превысило 8%.

Акции Омана и Бахрейна также ослабли. Кувейтская биржа приостановила торги в качестве меры предосторожности.

Израильский рынок в воскресенье не работал, данных за сегодняшний день тоже нет. Однако, согласно последним торговым сводкам, основные индексы израильского фондового рынка (TA-125 и TA-35) за последнюю неделю февраля просели на 3,04%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 13:28
Трамп назвал причину ликвидации верховного лидера Ирана

Египетский фунт пострадал больше всех

Египет стал одной из стран, чьи финансовые активы сильнее всего пострадали от роста напряженности. По данным Bloomberg, египетский фунт на прошлой неделе вошел в пятерку худших валют мира. В воскресенье курс ослаб примерно до 48,8 за доллар США – это минимум с середины 2025 года. Еще 7 февраля курс USD/EGP был 46,7.

Эскалация конфликта отразилась и на сырьевых рынках. По данным биржи ICE, цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник выросла на 20%. Апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднимался примерно до 470 долларов США за 1 тыс. куб. м, что соответствует 38,67 евро за мегаватт-час.

Рост цен связан с опасениями перебоев поставок через Ормузский пролив – ключевую морскую артерию, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 13:28
Цены на нефть подскочили на фоне войны на Ближнем Востоке

Азия также реагирует распродажей

На фоне обострения конфликта азиатские фондовые рынки в понедельник также продемонстрировали снижение. По данным Investing.com, гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,4%, японский Nikkei 225 – на 1,6%. Японский индекс TOPIX также снизился на 1,6%.

Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite потеряли 0,6% и 0,5% соответственно. Австралийский ASX 200 снизился на 0,5%, сингапурский Straits Times – на 1,8%, фьючерсы на индийский Nifty 50 упали на 0,8%.

Инвесторы массово уходят из акций в защитные активы на фоне роста геополитических рисков и опасений инфляционного давления из-за подорожания нефти.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 13:28
Папа Римский призвал остановить насилие в Иране

Давление ощущается и в США

Фьючерсы на американские индексы тоже ушли в минус. По данным Trading Economics, фьючерсы снижались на фоне обострения конфликта, что усилило нестабильность после пятничной распродажи на Уолл-стрит.

В пятницу индекс Dow Jones потерял 1,05%, S&P 500 снизился на 0,43%, Nasdaq Composite упал на 0,92%. Дополнительным фактором давления стали данные по инфляции в США, которые оказались выше ожиданий и усложнили перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой.

Рынки реагируют прежде всего на рост неопределенности. Военные действия, ответные удары Ирана и риски для судоходства в Персидском заливе формируют так называемую геополитическую премию – дополнительную надбавку к ценам на нефть и газ из-за угрозы перебоев поставок.

Пока конфликт разрастается, инвесторы продолжают сокращать позиции в акциях. Волатильность на глобальных рынках, судя по текущей динамике, может сохраниться в ближайшие недели.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Израиль предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО
10:56, 25 июля 2024
Израиль предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО
Три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке
23:04, 23 июня 2025
Три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Цены на нефть подскочили на фоне войны на Ближнем Востоке
11:14, Сегодня
Цены на нефть подскочили на фоне войны на Ближнем Востоке
