Акции стран Ближнего Востока обвалились

Военная операция США и Израиля против Ирана вызвала масштабную реакцию финансовых рынков региона. Фондовые индексы Ближнего Востока резко ушли в минус уже в воскресенье, инвесторы начали массово сокращать позиции в рисковых активах, сообщает Zakon.kz.

Саудовская Аравия и Египет первыми ушли в минус

Саудовский индекс Tadawul All Share Index снизился на 2,2%, сообщил экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на Bloomberg. Это стало самым сильным падением с апреля и фактически обнулило рост с начала года. Сдержать более глубокое снижение помог нефтяной гигант Saudi Aramco, акции которого выросли на 3,4%. Компания занимает около 16% веса индекса, и рост котировок был связан с ожиданиями скачка цен на нефть после эскалации конфликта.

Главный индекс Египта EGX 30 упал на 2,5%, продолжив снижение, которое началось еще в середине февраля на фоне усиливающихся рисков войны. Суммарное падение за этот период уже превысило 8%.

Акции Омана и Бахрейна также ослабли. Кувейтская биржа приостановила торги в качестве меры предосторожности.

Израильский рынок в воскресенье не работал, данных за сегодняшний день тоже нет. Однако, согласно последним торговым сводкам, основные индексы израильского фондового рынка (TA-125 и TA-35) за последнюю неделю февраля просели на 3,04%.

Египетский фунт пострадал больше всех

Египет стал одной из стран, чьи финансовые активы сильнее всего пострадали от роста напряженности. По данным Bloomberg, египетский фунт на прошлой неделе вошел в пятерку худших валют мира. В воскресенье курс ослаб примерно до 48,8 за доллар США – это минимум с середины 2025 года. Еще 7 февраля курс USD/EGP был 46,7.

Эскалация конфликта отразилась и на сырьевых рынках. По данным биржи ICE, цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник выросла на 20%. Апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднимался примерно до 470 долларов США за 1 тыс. куб. м, что соответствует 38,67 евро за мегаватт-час.

Рост цен связан с опасениями перебоев поставок через Ормузский пролив – ключевую морскую артерию, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Азия также реагирует распродажей

На фоне обострения конфликта азиатские фондовые рынки в понедельник также продемонстрировали снижение. По данным Investing.com, гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,4%, японский Nikkei 225 – на 1,6%. Японский индекс TOPIX также снизился на 1,6%.

Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite потеряли 0,6% и 0,5% соответственно. Австралийский ASX 200 снизился на 0,5%, сингапурский Straits Times – на 1,8%, фьючерсы на индийский Nifty 50 упали на 0,8%.

Инвесторы массово уходят из акций в защитные активы на фоне роста геополитических рисков и опасений инфляционного давления из-за подорожания нефти.

Давление ощущается и в США

Фьючерсы на американские индексы тоже ушли в минус. По данным Trading Economics, фьючерсы снижались на фоне обострения конфликта, что усилило нестабильность после пятничной распродажи на Уолл-стрит.

В пятницу индекс Dow Jones потерял 1,05%, S&P 500 снизился на 0,43%, Nasdaq Composite упал на 0,92%. Дополнительным фактором давления стали данные по инфляции в США, которые оказались выше ожиданий и усложнили перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой.

Рынки реагируют прежде всего на рост неопределенности. Военные действия, ответные удары Ирана и риски для судоходства в Персидском заливе формируют так называемую геополитическую премию – дополнительную надбавку к ценам на нефть и газ из-за угрозы перебоев поставок.

Пока конфликт разрастается, инвесторы продолжают сокращать позиции в акциях. Волатильность на глобальных рынках, судя по текущей динамике, может сохраниться в ближайшие недели.