В Казахстане началось мартовское ЕНТ: сколько участников и какой язык тестирования они выбрали

В Казахстане 2 марта 2026 года началось мартовское Единое национальное тестирование (ЕНТ), которое продлится до 6 апреля, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК:

"Около 184 тысяч человек подали заявление для участия в ЕНТ, что на 20 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Из них 74,4% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25,5% – на русском, 216 человек – на английском языке".

Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

Самой часто выбираемой комбинацией профильных предметов является "Математика-Физика" – 18,7%. То есть это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители. Далее идут комбинации "Биология-Химия" – 16,6% и "Творческий экзамен" – 10,3%, соответственно, будущие медики и специалисты творческих сфер.

Как сообщается, во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.

В Миннауки и высшего образования РК заверили, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений.

Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимально возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.

Как напомнили в ведомстве, в мартовском ЕНТ участвуют:

лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,

выпускники школ прошлых лет и колледжей,

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК,

граждане РК, обучившиеся за рубежом,

а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

О том, когда можно изменить профильные предметы на ЕНТ, можете узнать здесь.