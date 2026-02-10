Переломить неблагоприятную ситуацию по инфляции поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года высказался о влиянии инфляции на благосостояние граждан, передает корреспондет Zakon.kz.

Глава государства отметил, что правительству предстоит обеспечить стабильно приемлемую инфляцию, сбалансированность госфинансов, полноценную реализацию нового инвестиционного цикла.

"Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательной функции, стать главным связующим звеном экономического развития. В числе ключевых задач цифровизации на основе ИИ – повышение производительности труда, создание экспортоориентированных секторов экономики, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, встраивание Казахстана в глобальные цепочки цифровой экономики. Это позволит сформировать современный индустриальный, энергетический, транспортный каркас страны через реализацию нового инвестиционного цикла", – добавил президент.

Внедрение искусственного интеллекта следует, по его словам, воспринимать не как красивый лозунг, а как фундамент экономической модели и незыблемый стержень национальной идеологии.

"В такой ответственный момент крайне важно действовать на опережение, принимая грамотные, смелые, эффективные и своевременные управленческие решения. Пустые предложения, бесполезные презентации, имитация активной деятельности для отчетности должны уйти в прошлое. Весь государственный аппарат обязан работать на конкретные результаты, которые будет видеть все общество", – заявил глава государства.

Наиболее актуальной задачей он назвал снижение инфляции до разумного и рационального уровня, без резких скачков.

"Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Ставлю задачу перед правительством и Нацбанком совместно разработать пошаговый алгоритм действий. В этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество. Повторяю: требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет. Следует обеспечить качественную реализацию Программы совместных действий. Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработкой ненужных "дорожных карт" будут расцениваться как уход от ответственности", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он предупредил членов правительства, что в противном случае будут приняты "строгие меры воздействия".

"В качестве результата будут признаны только конкретные показатели, ведущие к росту реальных доходов населения", – указал президент.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, комментируя экономическую ситуацию в стране и мире, заявил, что нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов.