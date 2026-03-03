Сколько заработает Казахстан на платных дорогах в 2026 году – прогноз Минтранспорта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве озвучил свой прогноз касательно пополнения бюджета за счет платных дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Всего на сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 тысячи 900 км.

"Мы чуть больше 80 млрд тенге в прошлом году получили. В этом году мы ставим план порядка 100 млрд тенге", – ответил министр.

Журналисты также попросили главу Минтранспорта назвать участки платных дорог с дефектами, за которые не должна взиматься плата.

"Участки периодически меняются и публикуются на сайте "КазАвтоЖола", – ответил Сауранбаев.

