Общество

Для кого подорожает проезд по платным дорогам, разъяснили в Минтранспорта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве разъяснил причины и механизм введения дифференцированного тарифа для проезда по платным участкам дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в первую очередь дифференцированный тариф вводится для жителей других стран.

"В целом, по нашим дорогам ездят как жители стран ЕАЭС, так и жители стран, не входящих в эту организацию. Они платят такую же сумму, как и местные жители. Поэтому дифференцированный тариф вводится для повышения платежей", – сказал Сауранбаев.

Министр заверил, что для казахстанцев тарифы останутся на том же уровне.

Ранее мы писали, что на платных дорогах страны введут дифференцированный тариф.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
"Платные дороги подорожают в четыре раза": ответ Минтранспорта
12:03, 04 февраля 2025
"Платные дороги подорожают в четыре раза": ответ Минтранспорта
Проезд по платной дороге: внесены изменения
11:44, 22 ноября 2023
Проезд по платной дороге: внесены изменения
Платные дороги подорожают в Казахстане
17:03, 28 сентября 2023
Платные дороги подорожают в Казахстане
