Для кого подорожает проезд по платным дорогам, разъяснили в Минтранспорта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве разъяснил причины и механизм введения дифференцированного тарифа для проезда по платным участкам дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в первую очередь дифференцированный тариф вводится для жителей других стран.

"В целом, по нашим дорогам ездят как жители стран ЕАЭС, так и жители стран, не входящих в эту организацию. Они платят такую же сумму, как и местные жители. Поэтому дифференцированный тариф вводится для повышения платежей", – сказал Сауранбаев.

Министр заверил, что для казахстанцев тарифы останутся на том же уровне.

Ранее мы писали, что на платных дорогах страны введут дифференцированный тариф.