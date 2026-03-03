Названы сроки начала строительства дороги Караганда – Жезказган

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства озвучил сроки начала строительства дороги, которая соединит Караганду и Жезказган, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, направлениям Караганда – Жезказган и Центр – Запад уделяется особое внимание.

"Подготовительные работы ведутся. Строительство планируется начать в мае текущего года", – сказал Сауранбаев.

Также он рассказал о планах по строительству участка дороги Кызылорда – Актобе.

"Участок Кызылорда – Актобе входит в состав одного из наиболее значимых международных коридоров. Он является соединительным звеном направлений Западная Европа – Западный Китай, а также маршрутов Российской Федерации и стран Центральной Азии. Проект "Кызылорда – Актобе" разделен на три участка. В текущем году начнется строительство участков Актобе – Улгайсын и Саксаульский – Кызылорда. Участок Улгайсын – Саксаульский планируется начать в следующем году. Согласно планам, завершение работ по всем трем участкам предусматривается синхронно", – добавил Сауранбаев.

Ранее в Министерстве транспорта РК отчитались, какие новые дороги строят в стране и на какой стадии они находятся.