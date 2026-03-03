Как онлайн-торговля помогает развиваться МСБ Казахстана

Эксперты сошлись во мнении, что отечественный e-commerce позитивно влияет на розничную торговлю, занятость, налоговые поступления, рост и масштабирование МСБ, также выступает драйвером экономики и даже оказывает дезинфляционный эффект. Результаты исследования о развитии электронной торговли в Казахстане презентовал генеральный директор Ranking.kz Седред Асретов.

Представитель "Ассоциации Цифровой Казахстан" тоже уверен, что маркетплейсы не являются причиной инфляции.

"Я не понимаю откуда слухи о том, что маркетплейсы в e-comm разгоняют инфляцию. Маркетплейсы берут комиссию, но эта комиссия постоянная, и она меньше того, что в офлайне закладывает в расходы непосредственно предприниматель. Там и аренда зала, и зарплаты, и инкассация, и охрана, чего там только нет. Предприниматель в e-comm тратит гораздо меньше, чем предприниматель в офлайне", – подчеркнул председатель Совета "Ассоциация Цифровой Казахстан" Денис Степанцев.

По данным аналитиков Ranking.kz, доля МСБ в составе ВВП начала заметно расти с 2018 года, с момента активного развития маркетплейсов. До 2018 года доля МСБ в составе ВВП была 25-26%. На сегодня это показатель равен 40%.

Генеральный директор Ranking.kz Седред Асретов отметил, что в первую очередь преимущество e-comm для потребителя в том, что покупатели заказывают различные товары от разных продавцов в одном месте, через один интерфейс, с конкретными ценами и быстрой доставкой. Для бизнеса маркетплейсы – это отличные возможности в виде низкого порога входа, отсутствия сложных логистических цепочек. Кроме того, не нужно инвестировать большие средства в IT-инфраструктуру, потому что торговая платформа закрывает эту потребность.