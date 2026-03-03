Как онлайн-торговля помогает развиваться МСБ Казахстана
Эксперты сошлись во мнении, что отечественный e-commerce позитивно влияет на розничную торговлю, занятость, налоговые поступления, рост и масштабирование МСБ, также выступает драйвером экономики и даже оказывает дезинфляционный эффект. Результаты исследования о развитии электронной торговли в Казахстане презентовал генеральный директор Ranking.kz Седред Асретов.
Фото: Ranking.kz
"Электронная торговля в Казахстане развивается галопирующими темпами. Сейчас доля e-comm в розничной торговле составляет 14%. Целевой индикатор – к 2030 году доля e-comm в розничной торговле должна составлять 20%. Ключевое: на данный момент спекулируется, что маркетплейсы разгоняют инфляцию. Но как показывает практика исследований и расчеты, она не влияет на инфляцию. Точнее, даже имеет дезинфляционный эффект. То есть: на маркетплейсах за счет того, что идет огромная конкуренция за потребителя, за цены, за лучшие рейтинги, продавцы-партнеры маркетплейсов стараются снижать свои цены за счет значительно более низких издержек по логистике и складированию. Соответственно, эти касты не ложатся на потребителя. Таким образом, цены ретейлеры сохраняют или пытаются даже снижать", – подчеркнул Асретов.
"Я не понимаю откуда слухи о том, что маркетплейсы в e-comm разгоняют инфляцию. Маркетплейсы берут комиссию, но эта комиссия постоянная, и она меньше того, что в офлайне закладывает в расходы непосредственно предприниматель. Там и аренда зала, и зарплаты, и инкассация, и охрана, чего там только нет. Предприниматель в e-comm тратит гораздо меньше, чем предприниматель в офлайне", – подчеркнул председатель Совета "Ассоциация Цифровой Казахстан" Денис Степанцев.
По данным аналитиков Ranking.kz, доля МСБ в составе ВВП начала заметно расти с 2018 года, с момента активного развития маркетплейсов. До 2018 года доля МСБ в составе ВВП была 25-26%. На сегодня это показатель равен 40%.
Генеральный директор Ranking.kz Седред Асретов отметил, что в первую очередь преимущество e-comm для потребителя в том, что покупатели заказывают различные товары от разных продавцов в одном месте, через один интерфейс, с конкретными ценами и быстрой доставкой. Для бизнеса маркетплейсы – это отличные возможности в виде низкого порога входа, отсутствия сложных логистических цепочек. Кроме того, не нужно инвестировать большие средства в IT-инфраструктуру, потому что торговая платформа закрывает эту потребность.
"Интересная информация. На маркетплейсах большинство – 90%, это МСБ. По сути, маркетплейсы для МСБ стали неким рабочим местом, через которое они реализуют свои товары и услуги. МСБ и маркетплейсы стали неотъемлемой частью друг друга. Но что еще интереснее, это то, как малый и средний бизнес чувствует себя на этих маркетплейсах. В результате исследований выяснилось, что за год или 12 месяцев налоговая база вырастает практически в 10 раз, штат сотрудников вырастает в 3 раза, более чем в 5 раз вырастает выручка предпринимателей, которые начинают торговать на маркетплейсах. То есть, если офлайн-магазин превращается в онлайн-участника маркетплейса, его показатели в 4-5 раз увеличиваются", – отмечается в исследовании Ranking.kz.
Расширение интернет-доступа, каналов удаленных платежей, развитие логистической инфраструктуры, способствующие росту цифровизации госпрограммы – эти факторы создали условия для быстрого масштабирования e-commerce в целом и маркетплейсов в частности.
Однако, как считают аналитики, одновременно с этим рынок сталкивается с новыми вызовами. Это усиление недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных — прежде всего китайских — платформ и необходимость балансирования между стимулированием роста и защитой национальных экономических интересов.
Генеральный директор Ranking.kz Седред Асретов предлагает обратить внимание на налоговые отчисления.
"Поговорим о зарубежных маркетплейсах и посмотрим на них через призму налогов. С 2022 года есть так называемый "Налог на Google", это постановка на учет на НДС, и на этом все. Такие IT-гиганты как Alibaba, Temu, становятся на учет на НДС, но при этом не локализуют свой бизнес. Можно посмотреть как раз на цифры. Самые крупнейшие представители — более 86 представителей зарубежных IT -компаний, за январь-сентябрь 2025 года заплатили примерно 39 млрд тенге. При том, что топ-3 самых крупных маркетплейса в Казахстане — Kaspi.kz, Wildberries и Ozon за прошлый год заплатили в бюджет 211 млрд тенге. И здесь, конечно, возникает логичный вопрос, почему так происходит. Самое ключевое, что влияет и создает неравные условия между казахстанскими маркетплейсами и теми же зарубежными китайскими, это то, что у казахстанских список налогов и других платежей длинный", — приводит данные Асретов.
В 2025 году партия "Ақ жол" отправляла серию запросов. Правительство ответило, что после введения "Налога на Google" за 3 года в бюджет поступило 24 млрд тенге при обороте в 500 млрд. По факту налогов заплатили не 12% ранее действующего НДС, а 4,8%. На экспертной дискуссии представитель Минторговли отметил, что за 2025 год "Налог на Google" принес в бюджет 52 млрд тенге.
Депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев считает, что государство должно создать как минимум равные условия для казахстанских и зарубежных маркетплейсов, так как на сегодняшний момент отечественные находятся в заведомо невыгодных условиях. Необходимо защищать отечественный бизнес, не забывая о потребителе. Депутат уверен — "Налога на Google" недостаточно. Ситуацию нужно менять. И для работы на казахстанском рынке выдвигать иностранным маркетплейсам условия: привлекать местных производителей и участвовать в социальной инфраструктуре.
"Мы открываем ворота и фактически создаем неравноправные условия для отечественных маркетплейсов и зарубежных. Мы, на самом деле, подрываем основу своей экономики и подрываем положение наших граждан. Происходит уклонение иностранных маркетплейсов от многих вещей, которые вынуждены платить наши участники этого рынка. Я персонально, как человек, и демпартия "Ақ жол", мы, как представители национального бизнеса, безусловно, за свободный рынок. Но это должен быть рынок на равных условиях. Когда на нашей собственной территории преимуществом пользуются иностранные компании, иностранные участники рынка, это, извините, не свободный рынок. Это дискриминация, причем наших же предпринимателей на своем рынке. Поэтому мы за то, чтобы правила были честные, условия были равные. Хотя бы равные. Хотя с точки зрения национального рынка должно быть преимущество у своих производителей в рамках госзакупок, корпоративных, закупок квазигоссектора. Но там, где потребительский рынок, там никакого преимущества нет, там потребитель определяет, цена-качество. Вот это равные условия. Дайте нашим предпринимателям равные условия, хотя бы по нагрузке, которую они выплачивают, и затем уже бороться за своего потребителя. Когда у их конкурентов заведомо выигрышные условия они могут демпинговать. Ставить более мягкие цены, доступные условия. Конечно, в таких случаях наши предприниматели оказываются заведомо ущемленными. Это не свободный рынок, это нечто другое", — заявил Азат Перуашев.
Генеральный директор Ranking.kz Седред Асретов отмечает, что вопрос с зарубежными маркетплейсами на сегодня актуален не только для Казахстана.
"Риски, думаю, нам всем уже понятны. Для страны это утечка налоговой базы, это кибербезопасность для конкретного казахстанца. Это большое количество контрафакта, это может быть даже вредоносная продукция. Это бесконечные сообщения в саппорте, на не всегда известном языке, что также создает большие барьеры. На самом деле это не только проблема Казахстана, это общемировая проблема и в странах ЕС, и в Штатах, и в Сингапуре, и в Японии. Все обрушилось на Temu, потому что, видимо, они самые злостные, кто занимается оккупацией рынка. Поэтому ключевое здесь, что регулятор сильно обращает на них внимание, где-то полностью блокирует их деятельность, чтобы они не демпинговали, не занимались неправильной конкуренцией. Где-то их ограничивают, потому что они не локализовали свой бизнес. Казахстанский МСБ и маркетплейсы стали неотъемлемой частью друг друга, и я напомню, что МСБ это примерно 4,5 миллиона занятого населения, поэтому поддержка им крайне необходима", — подытожил Седред Асретов.
В заключение в исследовании эксперты подчеркнули: рынок e-commerce в Казахстане активно растет, расширяя возможности для МСБ и стимулируя конкуренцию. Однако нужен ряд эффективных заградительных и регулирующих государственных мер, призванных уравновесить рынок и защитить предпринимателей и население.