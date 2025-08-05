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События

Доля Алматы в электронной торговле Казахстана превысила 90%

Алматы, Дархан Сатыбалды , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 18:15 Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы под председательством акима города Дархана Сатыбалды прошло совещание, в ходе которого были рассмотрены текущие показатели и меры по дальнейшему развитию электронной торговли.

Основное внимание было уделено укреплению позиций Алматы как ключевого центра e-commerce в Казахстане и Центральной Азии.

Согласно представленным данным управления предпринимательства и инвестиций города, по итогам 2024 года объем электронной торговли в Алматы составил 5,3 трлн тенге, что на 42% превышает показатель предыдущего года. Из этой суммы 3 трлн тенге приходится на розничную торговлю товаров, 2,3 трлн – объем онлайн оказанных услуг. Таким образом, доля города в общереспубликанском объеме онлайн-торговли превышает 90%.

Фото: акимат Алматы

Отмечено, что в Алматы сосредоточено свыше 1500 активных субъектов электронной коммерции – почти половина от общего числа в стране. Основными направлениями остаются продажа товаров повседневного спроса, техники, одежды, косметики, а также услуги в сфере доставки, транспорта и бронирования.

Важным направлением остается развитие логистической и складской инфраструктуры. В городе введены в эксплуатацию распределительные центры, ориентированные на e-commerce, продолжается строительство крупных логистических объектов. Благодаря этому создаются новые рабочие места и обеспечивается повышение скорости обработки и доставки онлайн-заказов.

Фото: акимат Алматы

В ходе совещания также была рассмотрена модернизация городских рынков как дополнительный элемент системы электронной торговли. Из 59 рынков Алматы 41 уже прошел обновление. На объектах внедряются инструменты цифровой торговли, подключается стабильный интернет, обустраиваются зоны хранения, логистики и безналичной оплаты. Более 10 тыс. продавцов успешно совмещают традиционный формат с онлайн-торговлей.

Отдельно обсуждены меры поддержки малого и среднего бизнеса. В городе действуют образовательные и консультационные программы, направленные на развитие цифровых навыков, обучение работе с международными платформами, а также содействие в продвижении несырьевого экспорта через онлайн-каналы.

По итогам совещания аким города Дархан Сатыбалды поручил ускорить реализацию инфраструктурных проектов, расширить программу цифровизации, а также усилить взаимодействие с онлайн-платформами. Ожидается, что к концу 2025 года объем электронной розничной торговли в Алматы достигнет 3,5 трлн тенге, а к 2030 году доля электронной торговли в розничном обороте составит не менее 50%.

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Айсулу Омарова
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