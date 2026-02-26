#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
События

Запрещенный бизнес на миллиард тенге раскрыли в Алматы

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы вскрыта крупная схема незаконной торговли вейпами, несмотря на полный запрет электронных сигарет в Казахстане. Об этом 26 февраля 2026 года заявили в прокуратуре южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что с начала действия запрета в городе выявлены десятки фактов нелегального оборота вейпов.

Уточняется, что основной канал сбыта – мессенджер Telegram и социальные сети.

"Продажа велась скрытно, а продукция хранилась на складах и в конспиративных точках. При координации прокуратуры Алматы Департаментом экономических расследований завершено очередное уголовное дело. Подозреваемые продавали запрещенную продукцию через Telegram-каналы "ESCOBAR OPTOM", "Snake opt" и другие. В ходе расследования изъято и уничтожено более 180 тыс. вейпов. Потенциальный доход от их продажи мог превысить 1 млрд тенге. Выявлены склады и точки сбыта. На имущество фигурантов наложен арест на сумму 347 млн тенге".Прокуратура Алматы

Как сообщили в надзорном органе, уголовное дело направлено в суд, к ответственности привлекаются шесть человек.

"С июня 2024 года в Казахстане действует запрет на ввоз, производство, продажу и распространение электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей для них. За незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность – вплоть до лишения свободы", – напомнили в прокуратуре Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:11
Вейпы больше нельзя продавать в Казахстане

26 января 2026 года стало известно, что Департаментом АФМ по области Улытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретения доступа к платежному инструменту (дропперство).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Александр Вучич прибыл в Астану: кто и как встретил высокого гостя в аэропорту
16:20, Сегодня
Александр Вучич прибыл в Астану: кто и как встретил высокого гостя в аэропорту
В Алматы накрыли теневой бизнес и изъяли товар на миллиард тенге
09:30, 30 июля 2025
В Алматы накрыли теневой бизнес и изъяли товар на миллиард тенге
Вейпы на 6 миллиардов: в Астане раскрыта подпольная "империя"
09:28, 15 августа 2025
Вейпы на 6 миллиардов: в Астане раскрыта подпольная "империя"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: