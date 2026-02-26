Запрещенный бизнес на миллиард тенге раскрыли в Алматы

В Алматы вскрыта крупная схема незаконной торговли вейпами, несмотря на полный запрет электронных сигарет в Казахстане. Об этом 26 февраля 2026 года заявили в прокуратуре южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что с начала действия запрета в городе выявлены десятки фактов нелегального оборота вейпов.

Уточняется, что основной канал сбыта – мессенджер Telegram и социальные сети.

"Продажа велась скрытно, а продукция хранилась на складах и в конспиративных точках. При координации прокуратуры Алматы Департаментом экономических расследований завершено очередное уголовное дело. Подозреваемые продавали запрещенную продукцию через Telegram-каналы "ESCOBAR OPTOM", "Snake opt" и другие. В ходе расследования изъято и уничтожено более 180 тыс. вейпов. Потенциальный доход от их продажи мог превысить 1 млрд тенге. Выявлены склады и точки сбыта. На имущество фигурантов наложен арест на сумму 347 млн тенге". Прокуратура Алматы

Как сообщили в надзорном органе, уголовное дело направлено в суд, к ответственности привлекаются шесть человек.

"С июня 2024 года в Казахстане действует запрет на ввоз, производство, продажу и распространение электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей для них. За незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность – вплоть до лишения свободы", – напомнили в прокуратуре Алматы.

26 января 2026 года стало известно, что Департаментом АФМ по области Улытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретения доступа к платежному инструменту (дропперство).