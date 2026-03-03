#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Финансы

Доллар снова подешевел на торгах 3 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,06 тенге, снизившись на 3,54 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,43 тенге (-0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,14 тенге (-1,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497-500,2 тенге, евро – по 580,8-586,7 тенге, рубли – по 6,39-6,50.

Мировые цены на нефть растут на торгах 3 марта.

Так, цены на нефть марки Brent выросли на 2,2%, до 79,44 доллара за баррель.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на 1,6%, до 72,40 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,56 тенге, евро – 589,95 тенге, рубля – 6,5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 марта, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Казахстан и Узбекистан переходят к реализации стратегического логистического хаба
16:26, Сегодня
Казахстан и Узбекистан переходят к реализации стратегического логистического хаба
Доллар снова подешевел на торгах 3 февраля
15:40, 03 февраля 2026
Доллар снова подешевел на торгах 3 февраля
Курс доллара почти не изменился на торгах 3 марта
15:39, 03 марта 2025
Курс доллара почти не изменился на торгах 3 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Сегодня
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Сегодня
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Сегодня
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Асу Алмабаев узнал ужасные новости от UFC
15:50, Сегодня
Асу Алмабаев узнал ужасные новости от UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: