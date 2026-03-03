Доллар снова подешевел на торгах 3 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,06 тенге, снизившись на 3,54 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,43 тенге (-0,06).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,14 тенге (-1,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497-500,2 тенге, евро – по 580,8-586,7 тенге, рубли – по 6,39-6,50.
Мировые цены на нефть растут на торгах 3 марта.
Так, цены на нефть марки Brent выросли на 2,2%, до 79,44 доллара за баррель.
Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на 1,6%, до 72,40 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,56 тенге, евро – 589,95 тенге, рубля – 6,5 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 марта, можно здесь.