Курс доллара почти не изменился на торгах 3 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,11 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,34 тенге (-0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,7-500,7 тенге, евро – по 520,5-524,5 тенге, рубли – по 5,47-5,61 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,12%, до 72,72 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,14%, до 69,66 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,22 тенге, евро – 519,14 тенге, рубля – 5,64 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 3 марта, можно здесь.